„First Dates“ (Vox): Überraschendes Date-Ende! Damit hat wirklich keiner gerechnet

Die Sendung „First Dates“ (Vox) bringt Menschen zusammen und bietet ihnen die Chance sich kennenzulernen.

In der „First Dates“-Folge am Dienstag hat sich Sascha mit Hanna getroffen, die über sich selber eine etwas kuriose Aussage trifft.

„First Dates“ (Vox): Date von Sascha und Hanna nimmt überraschendes Ende

Hanna ist 32 Jahre alt, arbeitet als Unternehmensberaterin und kommt aus Düsseldorf. Die Frau mit den kurzen braunen Haaren ist seit zweieinhalb Jahren Single. Gefehlt hat ihr ein Partner bislang nicht, doch jetzt sehnt sie sich nach jemanden, mit dem sie ihr Leben teilen kann.

Sascha trifft bei „First Dates“ auf Hanna. Foto: TVNOW

Hannas persönliche Beschreibung fällt aber etwas kurios aus: „Ich bin wahrscheinlich der Prototyp einer Frau, die einem Angst einjagt“, sagt sie und erklärt weiter: „Weil ich stark durchs Leben gehe und auch meine, alles im Griff zu haben.“

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Dating-Show

Bei einem Blind-Date lernen sich Singles im Restaurant von Roland Trettl kennen

Nach einem gemeinsamen Essen entscheiden die Kandidaten, ob sie Interesse an einem zweiten Date haben

Die Vox-Sendung wird montags bis freitags um 18 Uhr ausgestrahlt

Am Ende der Sendung wird eingeblendet, was aus den zweiten Dates geworden ist

Hanna und Sascha auf einer Wellenlänge

Besonders wichtig ist ihr bei einem Mann die „Stärke“. Er soll sehr gefestigt sein und in sich ruhen. Ob Sascha aus Jülich in dieses Profil passt? Der Einkäufer beschreibt sich als „liebevoll, zuverlässig und emphatisch.“ Zur Begrüßung gibt es eine Umarmung, das Eis ist schnell gebrochen.

Sascha und Hanna sehen glücklich aus. Foto: TVNOW

Schnell entdecken beide viele Gemeinsamkeiten. „Wir sind beide Genussmenschen“, sagt Sascha. Beide lieben zum Beispiel Sushi. Sie wollen außerdem noch viel erleben und die Welt bereisen – am liebsten mit einem Partner.

Zweites Date oder nicht?

Zwischen den beiden Singles gibt es kaum Gesprächspausen. Es macht den Eindruck, als würden sie sich wirklich super verstehen. Und siehe da: Beide wollen ein zweites Date!

Im Abspann folgt dann aber die überraschende Nachricht: Hanna und Sascha haben zwar ihre Nummern ausgetauscht, doch für ein zweites Date reichte es für beide am Ende offenbar doch nicht. Dabei hatten sie einen sehr glücklichen Eindruck gemacht. (fs)

Die ganze Folge von „First Dates“ kannst du auch bei TVNow sehen.