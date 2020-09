„First Dates“ (Vox): Petra traut ihren Augen nicht, als ausgerechnet ER durch die Tür kommt

So klein ist die Welt: Bei „First Dates“ sucht Petra nach der wahren Liebe. Sie will nicht mehr alleine sein. Doch bislang hatte sie kaum Glück. Denn ihren Mr. Right habe sie laut eigenen Aussagen noch nicht gefunden.

Das scheint das Vox-Team von „First Dates“ wohl etwas anders zu sehen, denn Petras Date ist tatsächlich kein Unbekannter...

„First Dates“-Überraschung: Erster Kuss noch vor der Bar

Frank aus Franken hat sich ebenfalls bei „First Dates“ beworben, um endlich sein persönliches Glück zu finden. Schon vor dem Date ist sich der 52-Jährige sicher: „Ich denke mal, die ersten fünf Sekunden werden es entscheiden.“ Oh, wenn Frank wüsste...

Denn kurz nachdem der Verwaltungsangestellte das Restaurant von Roland Trettl betritt, platzt es aus Petra raus: „Ist das krass! Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein.“ Und auch Frank scheint die Blondine sofort wiederzuerkennen: „Nein!“ Plötzlich laufen die beiden aufeinander zu und nehmen sich liebevoll in den Arm. Frank gibt Petra sogar einen Kuss auf die Wange.

Petra und Frank sind direkt vertraut miteinander. Foto: Screenshot TVNOW

Gastgeber Roland Trettl ist ganz irritiert und bittet um eine Erklärung. Schnell klärt Petra auf: „Wir kennen uns vom Tanzen.“ Ausgerechnet Petras Bekannter läuft ihr also in der Vox-Datingshow über den Weg.

Kandidatin traut ihren Augen nicht: „Ich bin einfach nur sprachlos“

Die beiden wohnen nur 20 Kilometer voneinander entfernt und können es noch immer nicht glauben, dass sie sich im Fernsehen wiedersehen. „Ich bin einfach nur sprachlos, dass wir uns gekannt haben. Ich kenne Frank. Als er da reingelaufen ist, dachte ich: 'Das kann nicht sein. Ich träume jetzt'“, gibt Petra im Interview zu und lacht.

Und auch Frank ist noch ganz perplex: „Ich lache mich kaputt. Also ich hätte alles erwartet, aber das jetzt nicht.“ So einen perfekten Start erleben nicht viele Kandidaten der Vox-Show. Doch bleibt es weiterhin freundschaftlich zwischen den beiden oder springt der Funke endlich über?

Bekannte treffen sich in TV-Show – und wirken ganz verliebt

Frank verrät im Einzelinterview, dass ihm Petra schon häufiger aufgefallen und genau sein Typ sei: groß, blond und schlank. Und auch Petra ist ganz angetan und ist fest davon überzeugt, dass es sich hierbei definitiv nicht um einen Zufall handle.

Das gemeinsame Dinner läuft hervorragend und so entscheiden sich die zwei selbstverständlich dazu, sich im Privaten noch häufiger zu treffen. Tja, manchmal braucht es eben doch eine Fernsehshow, um zu erkennen, dass das Glück längst im eigenen Kreis wartet.

Frank und Petra sind froh, sich endlich gefunden zu haben. Foto: Screenshot TVNOW

„First Dates“ läuft montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox oder jederzeit online bei TVNOW.