„First Dates“ (Vox): Kandidat Dominik verrät Sex-Vorliebe – Date macht daraufhin pikante Andeutung

Na, da weiß jemand, was er will...

Bei „First Dates“ ist jeder Single willkommen. Egal, welches Geschlecht, welche Nationalität, welches Alter und vor allem welche sexuelle Orientierung: Die Kuppel-Show soll möglichst jedem der Teilnehmer zum Liebes-Glück verhelfen.

So auch Kandidat Dominik (21) aus Bergisch Gladbach, der bei „First Dates“ die Liebe seines Lebens finden will.

„First Dates“ (Vox): Kandidat Dominik verrät Sex-Vorliebe

Die Supermarkt-Führungskraft sucht bei „First Dates“ einen Mann fürs Leben, der wissen muss, was er in seinem Leben noch erreichen möchte. Die Optik? Der 21-Jährige: „Er muss gut aussehen, ich muss ja mit ihm auch rausgehen können. Dunkle Haare, Bart. Könnte auch ein bisschen Bauch haben, ist auch süß. Also schon wirklich Mann sein!“

Dominik weiß, was er will: keinen Blümchen-Sex! Foto: Vox/TV Now

Nicht zu viel verlangt, will man meinen. Mit seinem Date Stefan (27) scheint er (zumindest optisch) genau den richtigen Typen getroffen zu haben. Dunkle Haare, Bart, etwas Bauch. Da scheint das Knistern beim Date ja schon vorprogrammiert zu sein, nicht wahr? Dominik: „Also, ich finde, er sieht hübsch aus, kann sich blicken lassen...“

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird sie bei Vox ausgestrahlt

Starkoch Roland Trettl moderiert die Show

Die Kandidaten lernen sich in einem Restaurant bei einem Blind-Date kennen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Die Show wird in einer ehemaligen Lagerhalle in Köln-Ehrenfeld gedreht

„First Dates“-Kandidat: „Kann nicht jemand sein, der nur Blümchen-Sex gerne hat“

Das Beschnuppern an der Bar läuft ganz gut, beide sind froh, dass sie sich nicht schon kennen. Stefan: „Das war meine größte Sorge. Meine Angst war riesengroß, dass ich hier jemanden treffe, den ich kenne. Sei es mein Ex, sei es irgendeine Affäre von einer Nacht. Und ich habe mir schon alles Mögliches ausgemalt: 'Was mache ich, wenn jetzt wirklich jemand hier sitzt, den ich kenne?'“

Hoppla! Da wird Stefan auch mal kurz rot... Foto: Vox/TV Now

Gut, dass es nicht so weit gekommen ist. Doch Dominik hat noch was anderes verraten – nicht weniger als seine Sex-Vorliebe! Vor dem Kennenlernen mit Stefan hatte er für sich nämlich diesbezüglich ein klares Ausschlusskriterium gefasst. Dominik: „Also, es kann nicht jemand sein, der nur Blümchen-Sex gerne hat!“ Hui, das nennt man mal Tacheles!

„First Dates“ (Vox): Date Stefan mit pikanter Andeutung

Und kann da Stefan mithalten? Der macht Dominik gegenüber eine pikante Andeutung, verspricht: „Das kann ich bieten!“

Bevor es dann aber soweit kommt, muss es ja zwischen beiden gefunkt haben. Und auch wenn das gemeinsame Dinner recht harmonisch läuft – so richtig Euphorie scheint bei beiden auch nach dem Fotobox-Besuch nicht aufgekommen zu sein.

Ob sich die beiden trotzdem noch eine Chance geben und ein zweites Date wünschen?

„First Dates“-Gastgeber Roland Trettl möchte in der Regeln seine Kandidaten zunächst selbst kennenlernen.

Roland Trettl moderiert die Vox-Kuppelshow. Foto: imago images

Bei Kandidat Florian ist der Koch in ein ziemlich dickes Fettnäpfchen getreten. Hier erfährst du alle Hintergründe! (mg)

„First Dates“ läuft Montag bis Freitag täglich um 18 Uhr bei Vox oder rund um die Uhr in der Mediathek bei TVNow.