„First Dates“: Aussage von Date Fabian verschreckt Lena – „Schon grenzwertig“

Man könnte meinen, diese beiden passen wie Arsch auf Eimer, wie man im Ruhrgebiet so schön sagt. Lena und Fabian suchen bei der „Vox“-Show „First Dates“ nach der großen Liebe.

Und welch' Zufall, die Produktionsfirma hat die beiden gemeinsam zum Restaurant von „First Dates“-Koch Roland Trettl geschickt.

„First Dates“: Der erste Schein trügt

Bei erster Betrachtung eine tolle Wahl. So grinsen sich die beiden schon beim ersten Anblick freudestrahlend an. Und auch der kleine Fauxpas von Fabian, der an der Bar zunächst einen „Spicy und horny“ bestellt und dann nach rascher Übersetzung doch noch umschwenkt, wird fröhlich weggelacht.

Lena und Fabian. Foto: Screenshot VOX

Doch manchmal trügt der erste Schein. So passt der 28-jährigen Sonderpädagogik-Studentin Lena eine Sache an ihrem Date eher weniger. Das Alter. Fabian ist nämlich zwei Jahre jünger und verschreckte die kommende Pädagogin damit schon ein wenig.

„First Dates“: DIESE Sache stört Lena gewaltig

„Viel jünger, als er ist, fände ich nicht so cool. Mit 26, das geht noch, aber es ist schon grenzwertig“, so die 28-Jährige. Aber Lena, das Alter ist doch nur eine Zahl.

-------------------------

Das ist die Show „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird sie bei Vox ausgestrahlt

Starkoch Roland Trettl moderiert die Show

Die Kandidaten lernen sich in einem Restaurant bei einem Blind-Date kennen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Die Show wird in einer ehemaligen Lagerhalle in Köln-Ehrenfeld gedreht

Bewerbungen sind im Netz möglich

-------------------------

Drum beendet sie das Date auch nicht direkt und gibt dem zwei Jahre jüngeren Partner in spe noch eine Chance. Doch spätestens beim Thema Mathe hakt es erneut zwischen den beiden. Denn Lena ist die totale Mathe-Null. Eine Sache, die Mathe-Ass Fabian nicht verstehen kann. „Ich kann das nicht nachvollziehen, für mich ist das so logisch“, gibt der Maschinenbaustudent zu verstehen.

-------------------------

Mehr zu „First Dates“ (Vox):

„First Dates“: Kandidatin wünscht sich einen Backstreet Boy – und wird bitter enttäuscht „Hat mir den Appetit verdorben“

„First Dates“: Thomas aus Dortmund missachtet DIESEN gut gemeinten Rat – „werde noch Jahre dafür ausgelacht“

„First Dates“: Kandidatin ist entsetzt, als ihr Gegenüber DIESEN bösen Fehler macht

-------------------------

So ist es wenig überraschend, dass es zwischen den beiden nicht zu einem zweiten Date kommt. Naja, manchmal passt es einfach nicht.

Zwischen Kandidat Marcel und Gastgeber Roland Trettl schien es auch nicht wirklich zu passen. Doch was war nur passiert? Das liest du hier.