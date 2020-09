„First Dates“ (VOX): Mann aus NRW wünscht sich DIESES Date – „Schon ein Schnuckelchen“

am 22.09.2020 um 17:14

Wenn es um die Partnersuche geht, dann hat wohl jeder eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie die Traumfrau oder der Traummann aussehen soll. So auch Christian, der in der Show „First Dates“ bei VOX die große Liebe sucht.

Der 33-Jährige aus Kerpen in NRW kann seine Wunschvorstellung nicht nur beschreiben, sondern sie sogar beim Namen nennen. Denn er hält eine berühmte Sängerin für DIE Frau aller Männerträume. Es ist Pink, erklärt er bei „First Dates“. „Ja tatsächlich. Meine Traumfrau dürfte schon Ähnlichkeiten mit Pink haben. Das ist schon ein Schnuckelchen.“

Achtung, Spoiler!

„First Dates“ (VOX): Christian hat ganz genaue Vorstellungen

Wirklich Ähnlichkeiten mit der „So What“-Interpretin hat sein heutiges Date Melanie allerdings nicht. Und auch sonst haben die beiden die ein oder anderen unterschiedlichen Meinungen. Während Christian gerne ins Fitnessstudio geht, bezeichnet sich die 32-Jährige als „unsportlichsten Menschen der Welt“.

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei VOX ausgestrahlt

Die Kandidaten lernen sich In einem Restaurant bei einem Blind-Date kennen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Gastgeber der Show ist Roland Trettl

Weder Christian noch Melanie sind beim ersten Aufeinandertreffen vom jeweils anderen geflasht, wie sie bei „First Dates“ ganz offen zugeben. Und: Als der Koch der Karlsruherin offenbart, „noch nie wirklich auf Konzerten gewesen zu sein“, bleibt ihr erst einmal der Mund offen stehen. „Du verarscht mich?“ Nein, Christian meint das ganz ernst.

Christian und Melanie haben sich bei „First Dates“ kennengelernt.

Ob das noch was wird?

Happy End bei „First Dates“ (VOX)?

Immerhin eine Sache verbindet die beiden: der Humor. Melanie: „Vom Humorlevel sind Christian und ich schon auf der gleichen Ebene. Das ist etwas, was es unbedingt bei mir sein muss. Ich könnte nicht mit einem, der nur so hochgestecktes Zeug faselt, keinen Sinn für Humor hat und nicht über sich selbst lachen kann.“ Auch sonst findet die Krankenschwester den Christian einen „ganz Netten“.

Gibt es trotz der anfänglichen Schwierigkeiten für die beiden bei „First Dates“ (VOX) noch ein Happy End? „Optisch bist du nicht mein Typ Mann“, erklärt Melanie nach dem Date. „Aber charakterlich hast du es rausgehauen.“ Auch Christian hatte einen tollen Abend. Doch ein zweites Date mit Melanie kann er sich nicht vorstellen. Schade! Vielleicht läuft Christian seine Pink ein andermal über den Weg.

„First Dates“ läuft montags bis freitags um 18 Uhr bei VOX. Ganze Folgen gibt es auch bei TV NOW. (cs)