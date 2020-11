„First Dates“ (VOX): Sven (29) sieht Kandidat im Fernsehen und bewirbt sich – in der Sendung folgt der Überraschungsschock

Weil er so von einem Kandidaten begeistert war, dachte sich Sven (29): Jetzt bewerbe ich mich auch bei „First Dates“ und suche in der beliebten VOX-Sendung nach der Liebe meines Lebens.

Das ausgerechnet jener Kandidat, den er im Fernsehen gesehen hatte, wenig später vor ihm stehen würde, ahnte Sven zu Beginn noch nicht.

Als Frohnatur, treue Seele und Freizeittalent mit Hang zur Hausfrau bezeichnete sich der Betriebswirt aus Reutlingen und verriet, dass er Thomas (36) in einer Sendung gesehen hatte und sich deshalb beworben hat.

„First Dates“: Sven sieht Kandidat im Fernsehen, plötzlich steht er vor ihm

„Es gab eine Sendung, wo ich dachte, wenn sich solche Männer bewerben, dann bewerbe ich mich auch mal. Er hat einen total charismatischen Eindruck hinterlassen“, erklärte Sven.

„Thomas heißt er leider nicht, er heißt Florian“, muss ihn Moderator Roland Trettl zunächst enttäuschen. Umso mehr staunt Sven wenig später, als ein ihm bekanntes Gesicht hereinspaziert kommt. Es ist ausgerechnet Thomas, den ihn überhaupt dazu bewogen hatte, sich bei „First Dates“ zu bewerben. „Mein erster Gedanke war, ob ich hier im falschen Film bin. Ich dachte er hieß Florian“, ist Sven sichtlich überrascht.

Und auch Thomas weiß noch gar nichts von seinem Glück. Sven gesteht: „Du warst quasi der Referenzwert.“ Da fühlt sich der 36-jährige Hamburger doch etwas geschmeichelt.

„First Dates“-Moderator Roland Trettl. Foto: TVNOW / Frank W. Hempel

Dabei hatte Thomas zuvor noch gesagt: „Sven ist nicht so ganz mein Typ.“ Dafür ist Sven hin- und weg. „Optisch sah er sehr gut aus. Im Fernsehen hat er mir gefallen, aber live war noch mal eine Schippe drauf.“

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird sie bei Vox ausgestrahlt

Starkoch Roland Trettl moderiert die Show

Die Kandidaten lernen sich in einem Restaurant bei einem Blind-Date kennen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Ob es zum zweiten Date zwischen den beiden kommt? Zumindest beim Essen verstehen sich die beiden gut.

Thomas und Sven - ob es bei den beiden gefunkt hat? Foto: Screenshot VOX

Das Ergebnis siehst du bei „First Dates“. Die Sendung läuft montags bis freitags um 18 Uhr bei VOX. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.