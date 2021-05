„First Dates“ (Vox): Kandidat betritt das Restaurant – Roland Trettl hat nur eine Frage: „Was kommt denn jetzt?“

Die Treffen bei „First Dates“ gleichen einer Schachtel Pralinen: Man weiß nie, was man bekommt. Für eine „First Dates“-Kandidatin steht aber schon mal fest, was sie gar nicht möchte – und das greift „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl gleich auf.

So stellt er Single-Mann Sebastian gleich eine Frage – doch die sorgt für Verwirrung bei dem 26-Jährigen.

„First Dates“ (Vox): Kandidatin mit besonderer Phobie

Als Sozialarbeiterin Britta bei Roland Trettl im „First Dates“-Restaurant in Köln ankommt, fragt der 49-Jährige direkt nach den optischen Präferenzen der Single-Frau.

Als sie sagt, dass sie bei Männern auf Kappen steht, hakt er nach: „Du bist eher auf der Suche nach was Lässigem? Kappe, Flip-Flops?“ Doch sofort protestiert Britta: „Keine Flip-Flops, ich mag keine Füße sehen. Ich habe eine Fußphobie.“

„Da gibt es ja Menschen, die stehen nur auf Füße...“, merkt Trettl an. Und die Kandidatin hofft nur, dass ihr Gegenüber „nicht so einer“ ist.

Vor der Vox-Kamera stellt die 25-Jährige dann noch einmal klar: „Natürlich wäre es schön, wenn mein Partner Füße hätte. Aber ich möchte sie nicht anfassen oder von ihnen berührt werden.“

„First Dates“ (Vox): Kandidat verwirrt, als Trettl ihm diese Frage stellt

Mal sehen, wie ihr Date Sebastian zum Thema Füße steht. Als der 26-Jährige das Restaurant betritt, hat Roland Trettl nur eine Frage: „Sebastian, grüß dich, hast gepflegte Flüße? Weil das wird heute vielleicht noch kontrolliert“, platzt es auf ihm heraus.

Der Single-Mann ist verwirrt. „ Also, wie er mit Füßen anfing, da war ich schon im ersten Moment etwas überrascht und dachte mir schon: Okay, was kommt denn jetzt?“, erzählt er im Einzelgespräch.

Dafür läuft das erste Zusammentreffen mit Britta umso besser. Sie bewertet den ersten Eindruck von dem Sporttherapeuten als sehr gut – da kann das Date also starten!

Ob aus Britta und Sebastian noch echt Turteltauben werden, kannst du am Donnerstag um 18 Uhr bei „First Dates“ auf Vox oder in der Mediathek von TVNOW sehen. (kv)