„First Dates“: Roland Trettl fragt nach „sexy Höschen“ – die Antwort überrascht

Dieses Thema scheint „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl ganz schön gefesselt zu haben. Am Donnerstag durfte der Koch den Oberhausener Mike bei sich im „First Dates“-Restaurant begrüßen.

Und der 30-jährige Werksentsorger aus dem Ruhrpott schien Roland Trettl von Minute eins an zu faszinieren. Das fing schon beim T-Shirt des „First Dates“-Kandidaten an.

„First Dates“: Roland Trettl fragt nach „sexy Höschen“

So hatte sich Mike für ein Shirt der Band „Van Halen“ entschieden. Ob er die Musik möge, fragte Trettl und kam dann über das Urlaubsland Amerika schnell zur stattlichen Figur des 30-Jährigen.

So betreibt Mike in seiner Freizeit Hobby-Wrestling. Ein gefundenes Fressen für Roland Trettl. Jetzt konnte er mit den Scherzen nicht mehr zurückhalten.

„Hast du denn auch immer so ein sexy Höschen an“, fragte Trettl frei heraus. Naja, nicht ganz. „Ich hatte früher mal eine Lederhose an“, verrät Mike und sorgt mit der Beichte dafür, dass sich Trettl und seine Servicekraft vor Lachen nicht mehr halten konnten.

„First Dates“: Funkt es zwischen Mandy und Mike?

Das sei heute aber nicht mehr so, erklärt Mike schnell weiter: „Jetzt habe ich aber kurze Hose und Tanktop an. Das sieht auch ein bisschen brachialer aus.“

Das ist die Vox-Sendung „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird sie bei Vox ausgestrahlt

Starkoch Roland Trettl moderiert die Show

Die Kandidaten lernen sich In einem Restaurant bei einem Blind-Date kennen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Die Anmeldung erfolgt online

Seine letzte Beziehung sei jedoch am Wrestling zerbrochen, so Mike. Das soll jetzt nicht mehr passieren. Ob das mit Mandy klappt? Die 28-Jährige sucht den Typ „Wikinger mit ein bisschen mehr dran“.

In die richtige Richtung, zumindest was das Optische angeht, geht Mike also. Doch passt es auch menschlich? Das kannst du am Donnerstagabend um 18 Uhr bei Vox oder jederzeit bei TV Now sehen.

Eine Kandidatin aus NRW ist völlig perplex. Weil plötzlich ER vor ihr steht.