„First Dates“ (Vox): Kandidat ist neidisch auf sein Date – „Sie stiehlt mir die Show“

Ein solches Aufeinandertreffen von zwei Menschen bei „First Dates“, wie dieses, ist eigentlich genau das, was sich „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl für seine Show wünscht.

Denn eigentlich passen Kandidat Marcel und sein Date Isabel optimal zusammen. Beide sind 29 Jahre alt und haben bereits einen kleinen Sohn. Auch so verstehen sich die „First Dates“-Kandidaten auf Anhieb gut.

Doch mit einer Sache kommt Marcel direkt von Anfang so gar nicht zurecht.

„First Dates“ (Vox): Isabel trinkt sich Mut an

„Ich bin hier wegen dem guten Essen. Hoffentlich gibt es da auch noch einen guten Mann dazu“, sagt Isabel gleich zu Beginn ganz taff in die Vox-Kamera.

Das war wohl eher ein Bluff, denn als die Blondine vor ihrem Date Marcus die Bar betritt, will sie erstmal nur eines: Einen Tequila. Dieser ist dann auch in Windeseile verschwunden, woraufhin sich Isabel noch einen leckeren Cocktail bestellt.

Als ihr Date Marcus kurz darauf die Bar betritt, weiß dieser erstmal nicht so recht, was er von der kleinen Alkohol-Eskalation halten soll. Die Tatsache, dass sich sein Date Isabel scheinbar erstmal Mut antrinken muss, hinterfragt er jedoch nicht. Ihn stört eine ganz andere Sache.

„First Dates“ (Vox): Marcus ist neidisch auf sein Date – „Sie stiehlt mir die Show“

Denn das erste Aufeinandertreffen mit Isabel hatte sich Marcus eigentlich völlig anders vorgestellt.

„Erstmal war ich echt ein bisschen neidisch, weil ich wollte der Erste an der Bar sein“, sagt Marcus zu seinem ersten Eindruck.

Als er dann Isabel an der Bar sitzen sieht und auch noch mitbekommt, dass sie bereits ordentlich zugelangt hat, ist Marcus enttäuscht.

„Eigentlich wollte ich erstmal ein Hefeweizen auf Ex trinken, aber dann stiehlt sie mir die Show und trinkt einen Tequila“, äußert Marcus empört.

Nun hätte Marcus ja nachziehen können, denn offensichtlich hätte sein Date Isabel vollstes Verständnis für seine „auf Ex“-Aktion gezeigt. Aber Marcus bleibt gelassen und trinkt sein Hefeweizen zunächst in aller Ruhe.

Das scheint wohl auch die bessere Wahl gewesen zu sein. Denn während Marcus, wie er selbst sagt, „tiefenentspannt“ ist, zeigt der Tequila bei Isabel mittlerweile seine Wirkung.

Die Blondine redet und gackert in einer Tour und gibt selbst offen zu: „Oh man ich jetzt sooo aufgeregt!“

Daraufhin beschließt Marcus, dass ihm ein Tequila wohl doch nicht schaden könnte. „Ach komm einer geht“, beschließt er. Damit handelt er ganz im Sinne seines Dates: „Dann redest du vielleicht auch ein bisschen mehr“, kichert Isabel.

Ob der Tequila nun auch das letzte Stück Eis zwischen den beiden brechen konnte?

Die ganze Folge von „First Dates Hotel“ siehst du am Donnerstagabend um 18 Uhr bei Vox und in der Mediathek bei TV Now.