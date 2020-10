„First Dates“: Als Roland Trettl DIESES Paar beobachtet, muss er laut lachen

Humor ist ganz wichtig in einer Beziehung. Diesen Satz dürfte wohl jeder schon einmal gehört haben. Selten traf er aber so gut zu, wie beim „First Dates“-Pärchen Lenard (49) und Sonja (49).

Denn vor allem der 49-jährige Werbe-Darsteller Lenard ist nicht auf den Mund gefallen und unterhält damit nicht nur sein Date, sondern auch das komplette Team von „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl.

„First Dates“: Bei diesen beiden kommt Roland Trettl aus dem Lachen nicht mehr heraus

Er sei nicht nur „gut drauf“, sondern auch „gut drunter“ witzelt der sympathische Karohemd-Träger direkt drauflos und lässt sich vor seinem Date von Roland Trettl noch rasch zeigen, wie er die Dame denn am besten anzusprechen habe.

Schon da kam der Starkoch aus dem Grinsen nicht mehr heraus, als dann aber Lenard und Sonja aufeinandertrafen, sah man Trettl nur noch mit lachendem Gesicht.

„First Dates“: Ganz spezielle Gastgeschenke

Und dazu hatte er auch allen Grund. Kaum hatten sich Sonja und Lenard gesetzt, holte das Model für Hosen in Übergrößen seine Einkaufstüte hervor und verschenkte Senf und Schokolade.

Eine Geste, die Sonja durchaus zu honorieren wusste. „Das ist aber entzückend“, ruft sie laut, während Roland Trettl das Pärchen im Schutz des Weinregals beobachtete und aus dem Lachen nicht mehr herauskam.

„First Dates“: Das kann was werden

Und auch beim Essen lief es zwischen den beiden bestens. „Tolle Frau“, stammelte Lenard nur immer wieder in die Kamera. Anscheinend beruhte die Einschätzung auf Gegenseitigkeit. Lenard und Sonja haben sich nach der Sendung bereits drei Mal getroffen. Weitere Dates sind in Planung.

Nicht ganz so gut lief es bei Marina und Alex. Die schienen ein absolutes Traumdate bei Roland Trettl zu haben. Doch nach dem Essen folgte das böse Erwachen.