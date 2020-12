„First Dates“ (Vox): Kandidatin weiß nicht, ob sie Mann oder Frau trifft – und wird enttäuscht: „Schwierig“

Das Praktische an der Vox-Kuppelshow „First Dates“ ist die Tatsache, dass die Kandidaten in der Regel im Vorfeld angeben, was für eine Art Mensch sie gerne treffen möchten.

Doch was, wenn man gar keine Präferenz angegeben hat, so wie die 27-jährige Lisa? Die kommt zu „First Dates“ und gesteht gleich zu Anfang: „Ich freue mich sehr auf das Date, weil ich nicht weiß, was mich erwartet – ob Mann oder Frau.“

„First Dates“ (Vox): Frau hat doppeltes Blind Date

Die Übersetzerin aus Velbert hat also eine Art „doppeltes Blind Date“ bei „First Dates“ – aber wirkt trotzdem „völlig entspannt“, wie Roland Trettl anmerkt, als Lisa das Restaurant betritt.

------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Dating-Show auf Vox

sie läuft seit 5. März 2018

Bei einem Blind-Date lernen sich Singles im Restaurant von Roland Trettl kennen

Nach einem gemeinsamen Essen entscheiden die Kandidaten, ob sie Interesse an einem zweiten Date haben

Die Vox-Sendung wird montags bis freitags um 18 Uhr ausgestrahlt

------------------------

Dann stellt der Vox-Gastgeber auch gleich die Fragen aller Fragen: „Was darf's sein? Also...nicht getränkemäßig.“ Die Antwort von Lisa ist eindeutig: „Ein netter Mensch darf's sein. Ich bin ganz gespannt, ich weiß nicht ob Mann oder Frau hier sitzt.“

+++ First Dates: Kandidatin ist sich sicher – wenn DAS passiert, will sie das Date sofort abbrechen +++

Tatsächlich kommt mit der 27-jährigen Marina aus Köln eine Frau zum Date mit Lisa – und die ist erstmal ein wenig enttäuscht.

„First Dates“ (Vox): „Mit Männern ist es doch immer einfacher“

So gesteht die bisexuelle Frau vor den Vox-Kameras: „Ich dachte mir tatsächlich kurz 'schwierig', mit Männern ist es doch immer einfacher und mit Frauen ist es die Situation relativ speziell.“ Schon in der Vergangenheit hatte Lisa mehr was mit Männern, mit denen sei es „einfach einfacher“.

Doch Marina, die Lisa vom Stil her an Popsängerin Avril Lavigne erinnert, scheint ebenfalls unkompliziert zu sein. Als sich die beiden Frauen über ihre Schwächen unterhalten, gibt Lisa zu, eine Zicke sein zu können. Marina nimmt es gelassen: „Zicken kann man bestimmt auch bändigen.“

---------------

Mehr zu „First Dates“:

----------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Trettl-Prognose ist dementsprechend positiv: „Bei denen beiden war es so, dass ich ihnen das Liebesschloss schon geben wollte, bevor sie zu Tisch gingen“ – aber gut, dass der Gastgeber sich diese Geste verkniffen hat.

Lisa (rechts) erteilt ihrem Date Marina bei „First Dates“ eine Absage. Foto: Vox / TV Now

Denn: Obwohl das Date bis zum Ende hin gut läuft, folgte dennoch am Ende die Enttäuschung! Während Marina ein zweites Date möchte, winkt Lisa ab: „Ich kann mir leider kein zweites Date vorstellen, weil der berühmte Funke nicht übergesprungen ist. Aber ich fand das Date trotzdem mega mega cool und hatte wirklich viel Spaß.“ (kv)