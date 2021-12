„First Dates“: Roland Trettl drückt Barkeeper Nic einen fiesen Spruch – plötzlich lässt er die Hose runter

Bei „First Dates“ sorgen nicht nur die Verabredungen der Kandidaten für beste Unterhaltung – sondern auch Roland Trettl und sein Team.

In der „First Dates“-Folge am Dienstag haben Roland Trettl und sein Barkeeper Nic Shanker das mal wieder unter Beweis gestellt. Es kam zu einer kuriosen Szene.

„First Dates“: Roland Trettl provoziert Barkeeper Nic – dann zieht er seine Hose aus

Die Kandidaten sind gerade alle versorgt, Barkeeper Nic räumt seinen Bereich auf. Als er sich gerade bückt, kommt von Roland Trettl ein fieser Kommentar: „Du hast keinen knackigen Arsch.“

„Hey, hey, hey – pass auf. Der ist so knackig. Er ist fast so knackig wie unreife Piemont-Kirsche”, wehrt sich Nic Shanker. Trettl neckt aber weiter: „Du hast einen richtigen Flachhintern.“

------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Datingshow, die in Köln produziert wird

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

Gastgeber ist der TV-Koch Roland Trettl

In einer Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und anschließend gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date haben oder es bei dem einmaligen Kennenlernen bleibt

--------------------

„Nein, das stimmt gar nicht. Der ist nicht flach“, wiederholt der Barkeeper. Dann will Trettl Fakten sehen: „Tu mal runter.“

First Dates-Barkeeper Nic Shanker. Foto: Joshua Sammer/Getty Images

Gesagt, getan. Plötzlich wirft Nic die Schürze weg und zieht seine Hose runter. Trettl begutachtet den Po, die Servicekräfte Tim und Marlitt kommen dazu.

--------------------------------

Mehr zu „First Dates“ (Vox):

--------------------------------

Tim meint: „Doch ist schon ok.“ Trettl legt nach: „Es ist die Jeans, die ist blöd.“ Na dann wäre dieses Thema wohl auch geklärt.

Hoffentlich vergessen sie bei so viel POblemen die liebessuchenden Gäste nicht. (fs)