„First Dates“ (Vox): Roland Trettl fassungslos – „Traue mich jetzt echt nicht mehr mit dir zu sprechen“

Roland Trettl wird bei „First Dates“ ganz verlegen - so haben wir den Moderator der Datingshow auf Vox ja noch nie erlebt.

Eigentlich sollte ihn nichts mehr überraschen. Bei Vox hat „First Dates“-Moderator Roland Trettl schon die unterschiedlichsten Charaktere kennengelernt. Man könnte meinen, den Fernsehkoch überrascht nichts mehr.

Doch dann kommt in der „First Dates“-Folge von Montag Miya in sein Restaurant und der Gastronom ist plötzlich ganz verunsichert.

„First Dates“ (Vox): Kandidatin schüchtert Roland Trettl ein

Die 28-jährige Miya ist bei „First Dates“ auf der Suche nach Mr. oder Mrs. Right. Doch bevor sie ihren Date-Partner Divine kennenlernt, muss sie an Roland Trettl vorbei. Der möchte zunächst von ihr wissen, was sie beruflich macht.

„Ich bin Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin“, entgegnet Miya daraufhin. Sofort fällt Roland Trettl dabei ihre glasklare Aussprache auf. Da wird der TV-Star glatt selbstkritisch.

Miya (28) ist in Roland Trettls Datingshow auf der Suche nach der großen Liebe. Foto: Screenshot TVNOW

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Dating-Show

Bei einem Blind-Date lernen sich Singles im Restaurant von Roland Trettl kennen

Nach einem gemeinsamen Essen entscheiden die Kandidaten, ob sie Interesse an einem zweiten Date haben

Die Vox-Sendung wird montags bis freitags um 18 Uhr ausgestrahlt

„First Dates“-Moderator will nicht mehr mit Miya sprechen

„Wie furchtbar muss es für dich sein, einen Menschen wie mich vor dir stehen zu haben, der so Dinge nuschelt?“, will Roland Trettl von Miya wissen. Dabei gebe er sich besonders Mühe, so deutlich wie möglich zu sprechen.

Schnell versucht Miya ihn zu beruhigen und bietet ihm an, mithilfe einer einzelnen Therapiestunde seine Stimme zu ölen. „Ich traue mich jetzt echt nicht mehr mit dir zu sprechen“, antwortet Roland. Offenbar schämt sich der TV-Koch für seine Aussprache. Dabei macht die Single-Dame ihm sogar noch ein Kompliment: „Aber du hast einen schönen Dialekt.“

Roland Trettl verschlägt es die Sprache, als er Miya kennenlernt. Foto: Screenshot TVNOW

Kandidatin wünscht sich weibliches Date – dann kommt ER

Dennoch gesteht Roland Trettl: „Man ist echt verunsichert.“ Ob Miyas Date das genauso sieht?

Obwohl sich Miya zunächst eine Frau als Date gewünscht hat, ist sie mehr als glücklich, als sie Divine zum ersten Mal sieht. Der Berliner ist 24 Jahre alt und macht eine Ausbildung zum Erzieher. Wie gut sich die Zwei am Ende verstehen, werden wir noch sehen.

Kandidat offenbart Fetisch in Vox-Show

Die ganze Folge von „First Dates“ kannst du in der TVNOW-Mediathek sehen. Die Sendung läuft immer montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox.