„First Dates“-Kandidat fällt mit der Tür ins Haus: „Täglich Sex“ – dann wird es plötzlich ernst

Beim ersten Date direkt über Sex zu reden, geht einigen Menschen vielleicht zu schnell. Doch für die „First Dates“-Kandidaten Holger und Dieter ist es genau das Richtige.

In der Vox-Kuppelshow „First Dates“ wird es plötzlich ziemlich ernst. Denn Dieter muss seinem Gegenüber etwas Wichtiges mitteilen.

„First Dates“-Kandidat verrät: „Bin schon sehr sexuell aktiv“

Der 56-jährige Holger legt einen unterhaltsamen Start bei „First Dates“ hin. Als er das Restaurant von Roland Trettl betritt, sind der Fernsehkoch und Barkeeper Nic ganz begeistert: „Geile Stimme! Geile Brille!“

Der Friedhofsgärtner aus Frankfurt am Main weiß, was er will. Nach 30 Jahren Ehe mit einer Frau will sich Holger noch einmal so richtig ausleben. Inzwischen ist er jedoch eher an Männern interessiert und verrät: „Ich bin schon sehr sexuell aktiv.“

Holger hat eine 30-jährige Ehe hinter sich. Jetzt will sich der Friedhofsgärtner sexuell ausleben. Foto: Screenshot TVNOW

„Jetzt im Moment habe ich fast täglich Sex“, so der Single. Mal sehen, ob sein Date-Partner da mithalten kann.

----------------------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Zu Schluss wird der weitere Story-Verlauf der Teilnehmer eingeblendet

Der Drehort befindet sich in Köln

----------------------------------------

„First Dates“-Kandidat Dieter ist HIV-positiv

Der 59-jährige Dieter ist zumindest schon mal ziemlich angetan von Holger: „Ist ein attraktiver Kerl und der hat schon verdammt schöne Augen.“ Dennoch ist der Hamburger skeptisch. Er vermutet, dass Holger einen Schalk im Nacken hat. „Ich schätze ihn jetzt schon für so eine kleine Drecksau ein“, so Dieter.

Als die beiden am Tisch sitzen, wird es plötzlich ernst zwischen den Männern. Dieter erzählt, dass er Rentner ist, woraufhin Holger wissen möchte, wie man mit 59 Jahren schon in Rente gehen kann. Der Hamburger gesteht ihm, dass er HIV-positiv ist und deshalb schon mit Mitte 30 zum Rentner geworden ist.

Dieter wurde mit Mitte 30 zum Frührentner. Foto: Screenshot TVNOW

Eine Nachricht, vor der wohl viele Menschen zurückschrecken würden. Doch Holger reagiert ganz gelassen: „Ich kann mich nicht anstecken. Ich kann es nicht weitergeben. PrEP unterbindet das Ganze. Wunderbar!“

----------------------------------------

----------------------------------------

Mit PrEP ist die HIV-Präexpositionsprophylaxe gemeint. Es ist ein antivirales Medikament, das von HIV-negativen Personen eingenommen wird, um die HIV-Übertragung zu verhindern.

Wie es zwischen Dieter und Holger weitergeht, siehst du am Montag um 18 Uhr bei Vox. Du hast die Sendung verpasst? In der TVNOW-Mediathek kannst du die ganze Folge von „First Dates“ nochmal sehen.