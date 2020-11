„First Dates“ (Vox): Kandidat Niko überfordert Roland Trettl – „Du bist echt schwierig!“

Roland Trettl hat in den vergangenen zwei Jahren schon die unterschiedlichsten Charaktere bei „First Dates“ begrüßen dürfen. Doch der 21-jährige Niko scheint für den Fernsehkoch eine besondere Herausforderung zu sein.

Ausgerechnet als es zu Nikos Bestellung kommt, wirkt der „First Dates“-Gastgeber ziemlich überfordert.

„First Dates“: Sportler strapaziert Roland Trettls Nerven

Die typische „First Dates“-Erfahrung besteht aus einem Drink an der Bar, ab und an einem Besuch in der Fotobox und natürlich einem gemeinsamen Essen. Letzteres scheint jedoch hin und wieder sehr kompliziert zu sein.

Das hat am Montag auch Gastgeber und Starkoch Roland Trettl zu spüren bekommen, als Niko in seinem Restaurant eine neue Partnerin finden wollte. Der 21-Jährige ist ein großer Sportfreak und achtet daher sehr auf seine Ernährung.

Als er und sein Date Paula von Roland Trettl an einen Tisch gesetzt werden, stellt sich heraus, wie schwierig es ist, Nikos Ansprüchen gerecht zu werden.

----------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einem Restaurant lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

----------------------

Nach einer kurzen Zeit stößt Roland Trettl an den Tisch der beiden, um ihre Bestellung entgegenzunehmen. „Sagt euch etwas zu?“, fragt der 49-Jährige. Während Paula lächelnd nickt, entgegnet Niko direkt: „Nee, ich kann nicht alles essen.“

Roland Trettl nimmt die Bestellungen von Niko und Paula auf. Foto: Screenshot TVNOW

Daraufhin will Roland von dem 21-Jährigen wissen, was Niko nicht essen möchte. Wie sich herausstellt: eine ganze Menge. Um es ihm zu erleichtern, wendet sich Roland zunächst der 19-jährigen Paula zu:

Roland: „Was möchtest du?“

Paula: „Ich nehme den Lachs.“

Roland: „So einfach geht's!“

Dann wirft er Niko einen vielsagenden Blick zu.

----------------------

Mehr zu „First Dates“:

----------------------

„First Dates“: Kandidat erregt Aufsehen mit Extrawünschen

Diese entscheidet sich schließlich auch für den Lachs, doch betont: „Aber Spargel esse ich nicht so gerne. Und Salat auch nicht.“ Da platzt es aus Roland Trettl heraus: „Du bist echt schwierig!“ Der Gastronom wirkt etwas überfordert und wirft einen Blick auf seine Menü-Karte. Jetzt muss der TV-Koch improvisieren.

Zum Glück mag Niko wenigstens Couscous und bekommt später eine ganz individuelle Version des Gerichts. Nachdem sich Roland in Richtung Küche begibt, spricht Paula das aus, was sich viele Zuschauer in diesem Moment denken: „Und ich dachte, ich bin kompliziert.“

Kandidatin Paula. Foto: Screenshot TVNOW

Die ganze Folge von „First Dates“ kannst du in der TVNOW-Mediathek sehen. Die Sendung läuft immer montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox.