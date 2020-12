„First Dates“ (Vox): Magie im TV-Studio? Barkeeper Rocco kann in die Zukunft sehen

Das gab es noch nie bei „First Dates“! Barkeeper Rocco ist normalerweise für seine guten Drinks und lockeren Sprüche bekannt, doch jetzt beweist der 36-Jährige noch ganz andere Qualitäten.

Offenbar hat der „First Dates“-Barmann übernatürliche Kräfte – oder nur sehr viel Glück, wenn es um Wetten geht...

„First Dates“-Barkeeper hat eine Vision

Da staunt selbst „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl. Sein Kollege Rocco scheint beim Thema Frauen den richtigen Riecher zu haben.

Barkeeper Rocco kann offenbar in die Zukunft sehen. Foto: Screenshot TVNOW

Als Roland die Namen seiner nächsten Gäste verkündet, hat Rocco sofort eine Vision. Bei dem Namen „Simone“ fällt es ihm wie Schuppen von den Augen: „Simone kommt mit Zopf, leicht rötliches Haar, Brille, ein Blumenrock.“

„First Dates“: Roccos Vorstellung von Simone trifft zu

Roland Trettl ist sichtlich verdutzt: „Warst du gerade draußen oder ratest du nur?“ Rocco entgegnet daraufhin, dass dies seine erste Assoziation mit dem Frauenname sei. Schauen wir doch mal, ob er Recht behält.

Zuerst betritt der 52-jährige Guido das Restaurant. Wenige Minuten später hat es auch Simone ins Vox-Studio geschafft. Die Schweizerin trägt ihr blondes Haar zwar offen, doch tatsächlich ist sie Brillenträgerin und hat sich bei ihrer Kleidung für ein Blumenkleid entschieden.

Roland Trettl klärt Kandidatin auf

Als Roland und Rocco sie erblicken, brechen sie in Gelächter aus – so wird man nur ungern empfangen. Sofort möchte die Schweizerin wissen, was denn so komisch sei. Roland Trettl klärt auf: „Rocco hat gesagt, bei 'Simone' sieht er eine Frau mit einem Blumenkleid. Und genau ein Blumenkleid kommt – und die Brille stimmt auch.“

Auch bei „First Dates Hotel“ verkuppelte das Team rund um Roland Trettl Singles. Foto: TVNOW / Bernd Michael-Maurer

Haben wir es in der Datingshow etwa mit Magie zu tun? Nun ja, bei so mancher Begegnung in der Kuppelshow könnte man wohl tatsächlich davon sprechen, dass die Singles wie verzaubert wirken. Barkeeper Rocco wird damit allerdings eher weniger zu tun haben...

Die ganze Folge von „First Dates“ kannst du in der TVNOW-Mediathek sehen. Die Sendung läuft immer montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox.