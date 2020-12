„First Dates“ (Vox): Roland Trettl traut seinen Augen kaum – „Das hatten wir echt noch nie!“

Seit über zwei Jahren hilft Roland Trettl Singles bei „First Dates“ auf der Suche nach der großen Liebe. Man könnte meinen, der TV-Koch hat dabei schon alles gesehen und gehört ...

Doch als Susi und Daniel am Mittwoch in seinem Restaurant auftauchen, ist der „First Dates“-Gastgeber baff.

„First Dates“: Radiomoderatorin sucht Mann in TV-Show

Radiomoderatorin Susi möchte in der Vox-Kuppelshow „First Dates“ ihren zukünftigen Partner kennenlernen. Die 29-Jährige aus Erding weiß auch schon genau, wie ihr Traummann aussehen soll: „Es wäre schön, wenn er größer ist, als ich. Einen Bart fände ich auch ganz toll.“

Hausverwalter Daniel trägt nicht nur einen Bart, sondern auch noch ein wirklich charmantes Lächeln auf den Lippen. Der 33-Jährige aus dem Allgäu ist ein Mann zum Pferde stehlen: Er steht auf Schwimmen, Wandern, Motorradfahren, Kino und Party. Klingt erstmal nach einem geeigneten Partner für die aufgeweckte Susi.

Susi trifft zum ersten Mal auf Daniel. Foto: Screenshot TVNOW

---------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einem Restaurant lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

---------------------------

„First Dates“-Kandidatin räumt mit Klischees auf

Die Begrüßung der beiden fällt sehr freundlich, fast schon wie bei Kumpels aus. Ein lockeres Händeschütteln wird zu einer liebevollen Umarmung. Nach einem ersten Pärchenfoto, das Roland Trettl von ihnen schießt, geht es für die Zwei an die Bar.

Dort führen die beiden einen gewöhnlichen Small Talk. Als Susi erzählt, dass sie aus Erding kommt, räumt sie sofort sämtliche Klischees ein. Demnach bekommen Erdinger leider keinen Rabatt auf die bekannte Therme und nicht jeder Bewohner der Stadt mag das berühmte Weißbräu.

---------------------------

---------------------------

Roland Trettl ist baff, als er DAS an der Bar entdeckt

Passend dazu bestellen sich Susi und Daniel jeweils ein Glas Rotwein bei Barkeeper Rocco. Roland Trettl traut seinen Augen kaum: „Das haben wir noch nie gehabt, glaube ich. Das hatten wir echt noch nie, glaube ich.“

Ausgerechnet von den zwei Bayern hätte Roland Trettl wohl eine andere Getränkewahl erwartet. Tja, wie Susi es so schön sagt: „Es gibt immer ein erstes Mal.“

Wie das Date zwischen den Beiden dann gelaufen ist, kannst du dann am Mittwochabend sehen.

Die ganze Folge von „First Dates“ kannst du in der TVNOW-Mediathek sehen. Die Sendung läuft immer montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox.