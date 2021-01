„First Dates“ (Vox): Klaus sucht nach der Frau fürs Leben – sein letztes Date ist 14 Jahre her

Es ist nie zu spät für einen Neuanfang. Auch bei „First Dates“ wird jedem Menschen die Chance geboten, sich noch einmal neu zu verlieben.

Rentner Klaus will es versuchen und hofft darauf, in der Vox-Kuppelshow „First Dates“ eine Frau fürs Leben zu finden.

„First Dates“: Witwer traut sich wieder auf den Datingmarkt

Mit 62 Jahren wagt es Klaus aus Aschaffenburg nochmal auf den Datingmarkt. Der „First Dates“-Kandidat ist bereits Witwer. Doch alleine sterben möchte bekanntlich niemand und so traut sich der Rentner an sein erstes Blind-Date.

Klaus hat zwar keine Kinder, aber dafür kümmert er sich liebevoll um seine zwei Hunde. Foto: Screenshot TVNOW

Barkeeper Nic möchte von dem pensionierten Koch wissen, wann er zum letzten Mal auf einem Rendezvous war. Mit dieser Frage hat Klaus nicht gerechnet: „Ach Gott! 14 Jahre.“

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Zu Schluss wird der weitere Story-Verlauf der Teilnehmer eingeblendet

Der Drehort befindet sich in Köln

„First Dates“-Kandidat Klaus redet gegen eine Wand

Wie seine Zukünftige aussehen soll, weiß Klaus jedoch ganz genau. „Ich wünsche mir eine schlanke Frau mit langen Haaren. Die sind wichtig für mich“, gibt er gegenüber Roland Trettl zu und lacht. Mal schauen, was sich die Produktion für den Bayer ausgeguckt hat.

Angelika ist recht wortkarg und zeigt kaum Interesse an Klaus. Foto: Screenshot TVNOW

Zugegeben, die 57-jährige Angelika aus Eisenach entspricht nicht zu 100 Prozent Klaus' Beschreibung, aber innere Werte zählen ja bekanntlich auch viel mehr.

Leider kommen die bei der Materialwirtin aber nicht so richtig zum Vorschein. Denn: Angelika gibt kaum einen Mucks von sich. Ihre nur knappen Antworten schrecken Klaus ab. „Es kamen auch keine Gegenfragen oder keine weiteren Äußerungen dazu“, stellt der 62-Jährige enttäuscht fest. Schade.

Wie das Date von Klaus und Angelika weitergeht, siehst du um 18 Uhr bei Vox. Sendung verpasst? Die ganze Folge kannst du dir online in der TVNOW-Mediathek ansehen.