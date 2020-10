„First Dates“: Roland Trettl mit Ausraster im TV – „Das ist aber auch ein Scheiß!“

Huch, was ist denn mit „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl los? So aufgelöst haben wir den Starkoch doch noch nie gesehen.

„Das ist aber auch ein Scheiß, echt“, keift der „First Dates“-Restaurantchef durch sein Lokal. Doch was ist denn nur passiert?

„First Dates“: Plötzlich flucht Roland Trettl laut los

Tja, Roland Trettl wollte vor seinen Barkeepern ganz cool eine Champagnerflasche entkorken. Blöd nur, dass das nicht so lässig gelang, wie Roland Trettl sich das wohl in seinen Träumen ausgemalt hatte.

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird sie bei Vox ausgestrahlt

Starkoch Roland Trettl moderiert die Show

Die Kandidaten lernen sich in einem Restaurant bei einem Blind-Date kennen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Die Show wird in einer ehemaligen Lagerhalle in Köln-Ehrenfeld gedreht

So knallte es laut und der Korken flog im hohen Bogen durchs Restaurant. Klar, dass die Angestellten da nicht mit lautem Lachen sparten. Peinlich.

„First Dates“: Angestellte lachen Roland Trettl aus

Doch Roland Trettl konnte sich schnell wieder fangen, nach einem weiteren „Scheiße“-Ausruf lachte der Koch mit seinen Angestellten. Und erzählt, was er denn eigentlich vorhatte.

„Ich wollte den so voll elegant öffnen“, erklärt Trettl. Ja, das war wohl ein Satz mit X. Zum Glück überließ der Starkoch die weitere Öffnung von Flaschen dann den Profis.

Besser als das Flaschenöffnen laufen bei „First Dates“ oftmals die Treffen der Kandidaten. Am Donnerstag lernten sich beispielsweise Lenard und Sonja kennen. Ein Paar, bei dem die Chemie direkt stimmte. Das dachte sich wohl auch Roland Trettl. Er beobachtete das Paar ausführlich bei seinen Kennenlernversuchen. Und musste besonders an dieser Stelle herzhaft lachen.