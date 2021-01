„First Dates“ (Vox): Bittere Abfuhr! Mathias (29) flieht nach wenigen Sekunden von Date

Unangenehme Situation bei „First Dates“ (Vox)!

Denn für Kandidat Tobi endete sein Blind Date bitter. Noch bevor er seinen Gegenüber kennen lernen konnte, war seine „First Dates“– Begegnung auch schon wieder vorbei – und Single Mathias ergriff die Flucht.

Der 25-jährige Tobi wird eiskalt abserviert. Doch dann wendet sich das Blatt für den „First Dates“-Kandidaten.

„First Dates“ (Vox): Als Kandidat sein Date sieht, kommt es direkt zur Abfuhr

Drei Jahre Ehe liegen hinter dem Servicemitarbeiter Tobi. In der Vox-Datingshow „First Dates“ will er nun endlich den richtigen Mann fürs Leben finden.

Die TV-Produktion hat sich den 29-jährigen Mathias für ihn ausgeguckt. Doch der scheint so gar kein Interesse an Tobi zu haben.

„First Dates“-Enttäuschung: Statt Liebe auf den ersten Blick gab es bei Tobi und Mathias direkt eine Abfuhr. Foto: Screenshot TVNOW

Als er auf sein Date trifft, ist der Friseurmeister aus dem Saarland sehr kühl. Auch auf Fragen von Gastgeber Roland Trettl antwortet er nur knapp.

„First Dates“: Mathias will sofort die Flucht ergreifen – das ist der Grund

Doch es kommt noch härter: Als Roland Trettl von den beiden wissen möchte, ob sie sich an die Bar, aufs Sofa oder bereits an den Tisch setzen wollen, entgegnet Mathias nur: „Also ich würde fahren.“

Mathias hat sofort gemerkt, dass es zwischen ihm und Tobi einfach nicht passt. Foto: Screenshot TVNOW

Mit den Händen in den Hosentaschen verlässt Mathias schnell das Restaurant und lässt Tobi einfach am Eingang stehen. Im Einzelinterview erklärt der Friseurmeister: „Er war mir zu klein und kam halt noch so jung rüber.“

Bei einem gemeinsamen Essen hätte er keinen Bissen runterbekommen, behauptet Mathias. „Was soll ich mit ihm sprechen?“, fragt sich der 29-Jährige, bevor er Tobi überhaupt kennengelernt hat.

„First Dates“-Kandidat Tobi hofft auf zweite Chance in der Vox-Sendung

Tobi versteht derweil nur Bahnhof. Das plötzliche Aus hat ihn ziemlich überrascht. Roland Trettl setzt ihn deshalb zunächst an die Bar, wo sich sein Team liebevoll um den Single kümmert.

Niemand der Kellner kann verstehen, wieso der 25-Jährige stehen gelassen wurde. „Also wir finden dich sehr interessant und unterhaltsam, von daher verpasst er da gerade wirklich was“, spricht ihm Mariella gut zu.

Das Team von Roland Trettl kümmert sich sofort liebevoll um den sitzengelassenen Tobi. Foto: Screenshot TVNOW

Auch die Zuschauer stehen Tobi bei. Von Mathias' Aktion sind sie entsetzt:

„Frechheit!“

„Das ist einfach nur unglaublich unhöflich!“

„Arsch...“

Tobi hofft nun darauf, bald eine zweite Chance in der Kuppelshow zu bekommen. Und so wie es aussieht, drücken ihm dabei wirklich alle die Daumen.

Du hast die Sendung verpasst? In der TVNOW-Mediathek kannst du die ganze Folge von „First Dates“ nochmal sehen.