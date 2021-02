„First Dates“ (Vox): André spricht von Hochzeit – dabei kennt er seine „Gattin“ noch gar nicht

Gibt es am Montag etwa die allererste „First Dates“-Hochzeit im TV? Kandidat André scheint sich jedenfalls schon ganz sicher zu sein, dass er in der Vox-Datingshow seine Zukünftige kennenlernen wird.

Wie sehr sich der „First Dates“-Teilnehmer eine Frau fürs Leben wünscht, wird durch einen lustigen Versprecher deutlich.

„First Dates“-Kandidat wartet schon auf seine „Gattin“

Der 28-jährige André träumt von einer liebevollen Partnerin. „Ich bin auch so ein richtiger Kuschelbär“, verrät er bei „First Dates“. André ist nicht nur GZSZ-Fan, sondern liebt auch sämtliche Disney-Klassiker und deren Musik. Für viele Frauen klingt das schon mal nach dem perfekten Mann für einen gemütlichen Sofaabend.

Auch auf kleine Überraschungen im Alltag könne sich seine zukünftige Freundin gefasst machen. Wer sagt da schon Nein?

Wird Roland Trettl etwa zum Trauzeugen? Bei „First Dates“ scheinen bald die Hochzeitsglocken zu läuten. (Symbolbild) Foto: imago images, picture alliance/dpa

Als André an der Bar auf sein Date Lena wartet, verplappert sich der aufgeregte Braunschweiger jedoch direkt. Barkeeper Nic fragt ihn nach einem Getränkewunsch, darauf antwortet der 28-Jährige selbstsicher: „Ich würde noch gerne auf meine Gattin warten.“

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow aus Köln

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

„Auf deine Gattin?“, fragt Gastgeber Roland Trettl irritiert nach. Da bemerkt André, dass er wohl etwas voreilig gewesen ist und korrigiert sich: „Ja, oder auf meine – die ich kennenlerne. Nicht meine Gattin, sorry, tut mir leid.“

Nic und Roland lassen ihn jedoch nicht so leicht davonkommen. „Er ist einfach ein Visionär. Er sieht es. Er kann sich die Sachen vorstellen.“ Ob Lena das auch so sieht?

„First Dates“: Liebe auf den ersten Blick? André ist hin und weg

Die 27-Jährige aus Celle scheint voll und ganz Andrés Vorstellungen zu entsprechen. Als sie das Restaurant betritt, weiß der Single sofort: „Das habe ich mir gewünscht und das habe ich auch bekommen. Ich hätte nicht damit gerechnet. Sie hat auch eine richtig schöne Ausstrahlung. Bildschöne Frau!“ Der Wow-Effekt habe ihn völlig überwältigt. Und Lena?

André und Lena reden über gemeinsame Pläne. Foto: Screenshot TVNOW

Die Studentin scheint ebenfalls angetan von ihrem Gegenüber. „Das lief schon so, wie ich es mir gewünscht habe“, berichtet sie nach der herzlichen Begrüßung. Na, da steht der Traumhochzeit ja fast nichts mehr im Wege.

Verabschiedet werden die beiden übrigens am Ende mit Hochzeitsmusik und Rolands Aufforderung: „Küssen Sie jetzt die Braut.“ Ob sich André und Lena wirklich eine gemeinsame Zukunft vorstellen können, erfährst du um 18 Uhr bei Vox.

Du hast die Sendung verpasst? In der TVNOW-Mediathek kannst du die ganze Folge von „First Dates“ nochmal sehen.