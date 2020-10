„First Dates“: Sexy Mann sucht die Liebe – plötzlich hat er es mit zwei Frauen zu tun

First Dates: Daniel hat gleich bei zwei Frauen Chancen.

Doppelflirt bei „First Dates“? Zumindest hat es fast den Anschein, als Kandidat Daniel (31) die große Kuppelshow-Bühne betritt. Der 31-Jährige aus Neustadt in der Pfalz ist groß, gut gebaut und tatsächlich in einer Männerballett-Tanztruppe – ohne Tütü, versteht sich.

Bei „First Dates“ will Daniel „die Partnerin fürs Leben finden, eine Partnerin, mit der ich die schönen Dinge des Lebens teilen kann“. Doch bevor es ans Eingemachte geht und ihm seine Date-Partnerin vorgestellt wird, gibt es noch eine andere Frau, die an dem VOX-Teilnehmer interessiert zu sein scheint.

„First Dates“: Mann wartet auf sein Date – dann kommt alles ganz anders

Denn als er sich nach der Begrüßung mit Gastgeber Roland Trettl bis aufs T-Shirt obenrum entblößt, kann Kellnerin Marit hinterm Tresen nicht mehr aufhören, zu starren. Das geht auch an Roland Trettl nicht spurlos vorbei.

Roland: „Hey Marit! Er hat sich ausgezogen und du fängst da hinten an, umzufallen?“

Daniel: „Soll ich mich wieder anziehen?“

Marit: „Ich mache doch nur Spaß“

First Dates: Marit zeigt Interesse an Kandidat Daniel. Foto: TVNow

Doch Marit schaut den „First Dates“-Kandidaten immer noch verträumt an. Roland Trettl will es schließlich von ihr wissen: „Sieht gut aus, oder?“ Das beantwortet Marit mit einem klaren Kopfnicken, ruft Daniel auf einmal ein „Hi“ zu.

„Biedere dich jetzt nicht so an, Marit. Echt“, beschwert sich der Gastgeber schließlich.

Lernt Maschinenbauingenieur Daniel jetzt plötzlich zwei Damen an einem Tag kennen? Schließlich steht sein Date ja auch noch aus.

-------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird sie bei Vox ausgestrahlt

Starkoch Roland Trettl moderiert die Show

Die Kandidaten lernen sich in einem Restaurant bei einem Blind-Date kennen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

-------------------------

„First Dates“: zwei Frauen, ein Mann

„Meine Traumfrau sollte nicht größer sein als ich. Ich sag mal so, das Gewicht sollte zur Größe passen. Und wenn ich sie angucke, sollte ich einfach immer gute Laune haben und dementsprechend mit Freude durchs Leben gehen“, so der „First Dates“-Single.

Und dann geht das eigentliche Date los. Mit Christina (28) aus Schwetzingen in Baden-Württemberg, nicht mit Kellnerin Marit.

First Dates: Daniel und Christina verstehen sich gut. Foto: TVNow

-------------------------

-------------------------

Daniel ist erst einmal ganz angetan von der blonden Versicherungskauffrau, ist allerdings kurzzeitig verdutzt, als er erfährt, dass Christina einen Chihuahua zu Hause hat. Doch als sie ihrem Gegenüber erzählt, gerne Ski zu fahren, ist der Hund schon wieder vergessen. Daniel ist hin und weg.

Und das bleibt auch so. Beide Seiten sind sich einig: Sie wollen ein zweites Date. Tja, Kellnerin Marit geht am Ende also leider leer aus... (jhe)