„First Dates“ (VOX): Bernd (32) wartet auf sein Date – plötzlich macht Roland Trettl einen schlimmen Fehler

First Dates: Roland Trettl passiert ein schlimmer Fehler in der VOX-Sendung.

Bernd aus Köln will bei „First Dates“ nichts ahnend die große Liebe finden und wird gleich zu Beginn der VOX-Sendung ausgerechnet von Gastgeber Roland Trettl überrascht.

Dem passiert nämlich ein Malheur. Das ist dem „First Dates“-Star sogar so peinlich, dass er gar nicht mehr an sich halten kann.

Aber von vorne:

„First Dates“ (VOX): Roland Trettl unterläuft bei Kandidat Bernd ein übler Fehler

Bernd ist 32, Flugbegleiter und sucht für sich den passenden Mann. Seine Hoffnung bei der Show: „Ich würde mir wünschen, dass mein Date-Partner heute Humor mitbringt.“ Er ahnt nicht, dass es nur wenige Augenblicke später spaßig zugeht.

Bei der Begrüßung mit Roland Trettl passiert es:

Roland: „Du hast viel zu lachen im Leben. Geht das ohne Frau auch?“

Bernd: „Das geht auch ohne Frau“

Roland: „Achso! Du brauchst ja einen Mann!“

Bernd: „Ja deswegen geht es auch ohne Frau.“

Roland: „Leck mich am A***ch! Jetzt muss ich ja komplett umdenken.“

Tja, dumm gelaufen für den „First Dates“-Gastgeber. Was sich im ersten Moment wie ein schlechter Gag anhört, ist Trettl im Nachgang dann sogar richtig peinlich.

Kandidat Bernd nimmt es ihm zum Glück nicht übel, die beiden scherzen sogar schon über die mögliche Größe seines Dates Jan.

Und dann geht das Date endlich los.

Der Mann, mit dem Bernd den Abend bei trauter Zweisamkeit am Essenstisch verbringen wird, ist 34 Jahre alt, kommt aus Frankfurt und ist Erzieher. Beide Liebessuchenden sind sich sofort sympathisch. Jan: „Ich habe ein gutes Gefühl mit ihm.“

First Dates: Jan und Bernd wollen sich kennenlernen. Foto: TVNow

Als sie dann auch noch feststellen, dass sie fast das gleiche Outfit tragen – stilistisch und farblich abgestimmt – ist die Gesprächssituation gleich noch gelockerter. Die beiden überschütten sich nur so mit Komplimenten.

Doch reicht es auch aus, um sich wiedersehen zu wollen?

Das tut es! Bernd und Jan sagen definitiv „Ja“ zu einem zweiten Date. Klingt erst mal ganz gut. Am Ende stellen die „First Dates“-Kandidaten nach dem zweiten Treffen allerdings fest, dass sie sich zu ähnlich sind. Weiteren Kontakt gibt es zwischen ihnen nicht mehr… (jhe)