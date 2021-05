„First Dates“: Roland Trettl fragt Kandidatin nach ihrem Beruf – dann wird es schlüpfrig

In seiner Zeit als „First Dates“-Gastgeber hat Roland Trettl schon so einige Persönlichkeiten kennenlernen dürfen. Denn die Vox-Kuppelshow setzt ihren Teilnehmern keine Grenzen.

Egal, wie alt, woher man kommt, wie man aussieht oder welchen Beruf man ausübt – bei „First Dates“ soll jeder seine große Liebe finden können.

„First Dates“-Kandidatin berichtet von nervenaufreibendem Beruf

Auch Alvina aus Baden-Württemberg möchte bei „First Dates“ ihren Traummann kennenlernen. Bereits auf den ersten Blick ist Vox-Star Roland Trettl begeistert von der hübschen Blondine. „Das Grün steht dir fantastisch“, bemerkt der Fernsehkoch, als er ihre dunkelgrüne Bluse sieht.

Roland Trettl ist mit seinen Gedanken völlig woanders. Foto: IMAGO / Lumma Foto

Dann möchte er Alvina etwas näher kennenlernen und fragt sie nach ihrem Beruf. „Ich arbeite bei einem Konzern im Service. Wenn die Kunden uns blöd finden, rufen sie bei mir an“, antwortet die 28-Jährige. Ein Job, für den man sich bestimmt ein dickes Fell anlegen muss.

----------------------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow aus Köln

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

----------------------------------------

„First Dates“: Roland Trettl schöpft Verdacht – „Du arbeitest im Sadomaso-Studio!“

Daher will Roland Trettl wissen, was Alvina so in ihrer Freizeit treibt. Vielleicht eine ruhige Beschäftigung wie Malen oder Backen, die zum stressigen Büroalltag Ausgleich schafft? „Da ich ja beruflich von Leuten gequält werde, quäle ich nebenberuflich andere Leute“, erklärt die Baden-Württembergerin.

Kandidatin Alvina ist nebenberuflich als Zumba-Trainerin tätig. (Symbolbild) Foto: IMAGO / agefotostock

Roland Trettl hat sofort einen Verdacht: „Oh, du arbeitest im Sadomaso-Studio!“ Alvina bricht in lautes Gelächter aus. „Sowas Ähnliches. Nein, ich bin Zumba-Trainerin“, löst sie auf.

----------------------------------------

----------------------------------------

Mal sehen, ob die sympathische Zumba-Trainerin etwas für ihr Date Umut ist. Der 31-Jährige arbeitet im Chemiebereich. Wie es zwischen Alvina und Umut weitergeht, erfährst du am Montag (10. Mai) ab 18 Uhr bei Vox.

Du hast die Sendung verpasst? In der TVNOW-Mediathek kannst du die ganze Folge von „First Dates“ nochmal sehen.

Die Jobs von Sina und Daniel hätten kaum besser zusammenpassen können. Warum es trotzdem nicht zwischen den beiden gefunkt hat, liest du hier.