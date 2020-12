„First Dates“ (Vox): Kandidatin Laura sieht ihr Date zum ersten Mal – ihre Reaktion ist eindeutig

Oft entscheiden die ersten Sekunden, ob sich zwei Menschen sympathisch sind oder nicht. Auch deshalb ist der erste Moment, in dem sich die potentiellen Date-Partner bei „First Dates“ (Vox) sehen, immer wieder besonders aufregend.

In der aktuellen Folge von „First Dates“ (Vox) treffen Oliver (29) und Laura (27) zum ersten Mal aufeinander. Und Lauras Reaktion ist ziemlich eindeutig.

„First Dates“: So reagiert Laura auf ihr Date Oliver

Oliver ist ziemlich guter Dinge, als er auf Roland Trettl trifft. Der 29-Jährige hofft auf ein gutes Date, das vielleicht sogar mit Zweisamkeit endet. „Ich bin ein sehr guter Küsser und würde mich freuen, wenn es klappen würde beim ersten Date“, sagt er frei heraus. Na, ob sein Date Laura das auch so sieht?

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

läuft seit 5. März 2018 bei Vox

Starkoch Roland Trettl moderiert die Show

Die Kandidaten lernen sich in einem Restaurant bei einem Blind-Date kennen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Die 27-Jährige beschreibt sich selbst zumindest zu Beginn eher als schüchternen Menschen. Sie müsse erst einmal warm mit der Person werden, bevor sie aus sich rauskommt. Und natürlich muss ihr Date ihr auch gefallen. Und das scheint zumindest am Anfang nicht unbedingt der Fall zu sein.

Kurz, nachdem sie auf Oliver trifft, fällt sie auch schon ihr erstes Urteil. „Oh, das ist nicht mein Typ“, sagt die 27-Jährige frei heraus. „Aber ich gebe jedem eine Chance“. Oliver hingegen zeigt sich recht angetan von Laura, es würde zumindest passen. Na, vielleicht kann er ja im Gespräch punkten.

Gibt es ein zweites Date bei Oliver und Laura? Foto: Screenshot Vox/TvNow

Machen die Beiden noch Köln gemeinsam unsicher?

Doch bei den Beiden scheint es nicht so wirklich zu harmonieren. Was Oliver gar nicht mag, ist Fußball. In Lauras Leben hingegen nimmt der Sport eine ziemlich große Rolle ein. Schließlich ist die Altenpflegerin in der Fanszene sehr aktiv, fährt sogar mit auf Auswärtsspiele. Oliver versucht es noch zu retten, sagt, dass er wohl auch mitfahren würde. Aber so wirklich Begeisterung schwingt allerdings nicht. Aber immerhin: Er hat's versucht.

Und ist trotz der Diskrepanzen angetan von seinem Date. Laura sei schließlich sehr attraktiv, nett und freundlich. Er würde gerne im Anschluss an das Date im Restaurant noch Köln mit seiner Auserwählten unsicher machen. Aber ob Laura sich das auch wünscht?

Das siehst du in der aktuellen Folge „First Dates“ am Dienstag um 18 Uhr bei Vox, oder schon jetzt bei TvNow. (abr)