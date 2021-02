"First Dates" (Vox): Der Name eines Kandidaten bringt Roland Trettl und sein ganzes Team zum Lachen.

„First Dates“ (Vox): Name sorgt für Lacher – „Was für ein geiler Auftritt“

Gastgeber Roland Trettl der TV-Show „First Dates“ (Vox) begrüßt tagtäglich die verschiedensten Menschen an seiner Bar. Doch die wenigstens Kandidaten von „First Dates“, bringen ihn und sein Team bereits mit dem ersten Satz zum Lachen.

Ein 23-jähriger Kandidat aus Lüdenscheid (NRW), heißt eigentlich einfach nur Jannik. Doch gegenüber Roland Trettl, stellt er sich mit einem kuriosen Spitznamen vor, der das ganze „First Dates“-Team köstlich amüsiert.

„First Dates“ (Vox): DIESER Name sorgt für Lacher

In Windeseile etabliert sich der Spitzname des Kandidaten zum Running-Gag im ganzen Team von „First Dates“.

„Servus, ich bin der Schmitti“, sagt der Kandidat selbstbewusst in die Runde. Ein lautes Gelächter bricht aus.

----------------------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Zu Schluss wird der weitere Story-Verlauf der Teilnehmer eingeblendet

Der Drehort befindet sich in Köln

Die Anmeldung erfolgt online

----------------------------------------

„Feli, Rolli – Schmitti“, macht Roland Trettl sich und seinen Barkeeper mit dem Kandidaten bekannt. Seine Mimik zeigt deutlich, wie sehr ihn der Name des Kandidaten amüsiert.

„Ich heiße eigentlich Jannik, aber jeder nennt mich Schmitti. Außer meine Mutter, also Jannik ist immer eher ein böses Wort“, verteidigt der Kandidat seinen Kosenamen.

+++ „First Dates“ (Vox): Kandidat läuft schnurstracks an Roland Trettl vorbei – „Bin ich durchsichtig?“ +++

Kandidat „Schmitti“, beschreibt sich selbst als offen und selbstbewusst und behauptet er würde bei den Frauen „eigentlich immer ziemlich gut ankommen“.

Aber dafür interessieren sich Roland Trettl und sein Team kaum. Sie lassen es sich nicht nehmen und verwenden den kuriosen Spitznamen des Kandidaten so häufig wie nur möglich.

+++ „First Dates“: Bloggerin findet ihr Date toll – als sie sein Alter erfährt, trifft sie eine krasse Entscheidung +++

„Frist Dates“ (Vox): „Schmitti“ wird zum Running-Joke

„Ey Schmitti , magst du die Jacke aufhängen?“

, magst du die Jacke aufhängen?“ „Komm rein, Schmitti !“

!“ „Moin, du musst der Schmitti sein. Hab schon viel von dir gehört!“

Solche und viele weitere Ausdrücke fallen die ganze Zeit über. Die Verwendung des Spitznamen scheint Roland Trettl und sein Team von „First Dates“ immer wieder aufs Neue zu amüsieren, denn sie kommen aus dem Gelächert nicht mehr raus.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

Weitere Artikel zu "First Dates":

+++ „First Dates“ (Vox): Kandidatin haut Roland Trettl aus den Socken – „Wahnsinn!“ +++

+++ „First Dates“ (Vox): Kandidatin macht Gastgeber Roland Trettl ein Kompliment – er versteht die Welt nicht mehr +++

+++ „First Dates“: Macho-Auftritt geht nach hinten los – „Ein Gentleman hätte das anders gemacht.“ +++

+++ „First Dates“ (Vox): Teilnehmerin stänkert gegen Roland Trettl – die Zuschauer sind auf ihrer Seite +++

----------------------------------------

„Was für ein geiler Auftritt“, lobt Roland Trettl den Kandidaten.

„Ja so bin ich“, erwidert Schmitti frech.

Der 23-Jährige zeigt sich bei seinem Auftritt stets selbstbewusst und sagt, dass er dies auch niemals ablegen könnte.

„Am meisten Schiss habe ich eigentlich nur davor, dass ich die Person kennen könnte, die hier gleich hereinkommt“, sagt Schmitti kurz vor seinem großen „First Dates“-Moment mit Kandidatin Vivien (23).

Soso, da wurde aber in der Vergangenheit schon ordentlich gedatet – bisher wohl aber eher erfolgslos.

Nun, genau dafür ist die Show ja da. Wir sind gespannt, ob Schmitti wohl heute bei seinem „First Date“ Vivien punkten wird. (mkx)