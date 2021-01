„First Dates“ (Vox): Singles aufgepasst! Roland Trettl verrät – bei DIESEM Gericht matcht jedes Paar

Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Das weiß auch „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl. In seinem Restaurant in Köln unterstützt er Singles bei der Suche nach der großen Liebe.

In seinem Restaurant in Köln unterstützt er Singles kulinarisch bei der Suche nach der großen Liebe. In einer neuen Folge der Vox-Datingshow „First Dates“ verrät der TV-Koch, welches Gericht ein erfolgreiches Treffen garantiert.

„First Dates“: Dieses Gericht darf sich kein Kandidat entgehen lassen

Wenn es doch immer so einfach wäre... Laut „First Dates“-Star Roland Trettl gibt es ein ganz bestimmtes Rezept, dass offenbar wie ein Liebestrank zu wirken scheint.

Beim Dinner von Gerri und Zvonimir rät Roland Trettl deshalb zur berühmten Rinderschaufel. „Das würde ich empfehlen, wenn ihr beide Fleisch esst. Ich kann auch sagen, dass jedes Paar, das das gegessen hat, hat gematcht“, behauptet der Gastronom.

Roland Trettls Masche funktioniert: Zvonimir und Gerri wollen die Rinderschaufel probieren. Foto: Screenshot TVNOW

---------------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einem Restaurant lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Zum Schluss wird der weitere Story-Verlauf der Teilnehmer eingeblendet

---------------------------------

„First Dates“: Zwischen Zvonimir und Gerri knistert es

Dann stößt Kellnerin Mariella dazu: „Versuchst du wieder, die Rinderschaufel zu verkaufen?“ Sofort bricht Gelächter am Tisch der Männer aus. „Die muss weg“, scherzt die Deutsch-Italienerin.

Erneut wiederholt Roland Trettl, dass das Schaufelstück schon bei einigen Paaren Wirkung gezeigt hat. Mariella stimmt ihm zu: „Das ist wirklich fantastisch.“ Zvonimir und Gerri sind angetan und wollen es mit der Rinderschaufel probieren.

Roland Trettls berühmte Rinderschaufel. Foto: Screenshot TVNOW

---------------------------------

Mehr zu „First Dates“:

„First Dates“ (Vox): Eiskalt abserviert! Mathias (29) will Date gar nicht kennenlernen – er ahnt nicht, was ihm entgeht

„First Dates“ (Vox): Roland Trettl trifft Kandidatin Kirsten – als er sie sieht, springt ihm sofort ein Detail ins Auge

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„First Dates“ (Vox): Philipp sieht sein Date zum ersten Mal – dann trifft ihn der Schlag „Wirklich?!“

---------------------------------

Und auch bei Gerri aus Wien und Zvonimir aus Berlin scheint das Stück Fleisch Magie zu versprühen. Am Ende ihres Dates entscheiden sich die beiden ohne jeglichen Zweifel zu einem zweiten Treffen. Wenn das mal kein eindeutiger Beweis für Roland Trettls Liebes-Gericht ist.

Du hast die Sendung verpasst? In der TVNOW-Mediathek kannst du die ganze Folge von „First Dates“ nochmal sehen.