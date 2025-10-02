„First Dates“-Single äzt: „Mit ’ner anderen Frau hätte es besser laufen können!“

Ein bisschen Nervenkitzel, romantische Stimmung, dazu ein gutes Essen. So soll ein Blind Date bei der Vox-Sendung „First Dates“ laufen. Doch bei Gaby (62) und Gerhard (58) war die Stimmung so frostig, dass selbst Kellner Roland Trettl kaum retten konnte.

Gaby aus Moers beschreibt sich selbstbewusst als „die verrückte, tätowierte Oma, vor der dich alle gewarnt haben“. Die einen dürften das spaßig finden, doch Gerhard aus Euskirchen fand das alles eher anstrengend.

Schon beim ersten Blick auf die Friseurmeisterin konnte er sich ein hörbares Seufzen nicht verkneifen. An der Bar versuchten beide noch Smalltalk. Doch der Funke wollte nicht über springen. Am Tisch wurde es dann richtig zäh. Gerhard starrte immer wieder durchs Restaurant, als würde er ein Fluchtfenster suchen. Gaby dagegen suchte verzweifelt nach Gesprächsthemen.

Als Gerhard seinen ersten Eindruck beschreiben sollte, platzte es aus ihm heraus. „Plump gesagt hätte es besser laufen können – mit ’ner anderen Frau. Das ist hart, aber ich bin ehrlich.“ Autsch! Und es ging noch weiter. Vor allem Gabys Look gefiel ihm nicht. „Mir wären Jeanshose und normale Freizeitschuhe lieber gewesen, aber nicht so hochhackige [Schuhe]. Und diese roten langen Fingernägel – ne, tut mir leid“

Immerhin bekam Gaby von seinen Kommentaren nichts direkt mit. Doch auch sie merkte, dass die Chemie nicht stimmte. Ihr Fazit fiel ebenfalls ernüchternd aus. „Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, das war ein furchtbares Date.“ Begeisterung klingt anders.

Zum Abschied lud Gerhard die Blondine zwar noch höflich ein. „Weil sich das so gehört.“ Aber weder er noch Gaby wollen ein zweites Treffen.