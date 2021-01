„First Dates“: Roland Trettl begrüßt Kandidatin – ihr Tatto wirft sofort Fragen auf

So eine Lehrerin hätte sich wohl nicht nur „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl früher gewünscht. Die 54-jährige Malgorzata aus Berlin ist nämlich nicht nur super-entspannt, sondern auch extrem locker drauf.

Und die Lehrerin und „First Dates“-Teilnehmerin hat noch ganz andere verborgene Eigenschaften. Und die soll nun auch ihr Zukünftiger kennenlernen. Ob das bei „First Dates“ klappt?

„First Dates“: Roland Trettl gibt den Türsteher

Das entscheidet sich am Montagabend. Doch zunächst einmal muss Malgorzata an „First Dates“-Türsteher Roland Trettl vorbei. Der begrüßt sie erst freundlich und fühlt der 54-Jährigen dann gehörig auf den Zahn.

-----------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Zu Schluss wird der weitere Story-Verlauf der Teilnehmer eingeblendet

Der Drehort befindet sich in Köln

-------------------------

Denn dem 49-Jährigen fällt gleich etwas an der Lehrerin auf. „Du hast ganz schön viele Tattoos“, stellt der Koch fest. Besonders eines fällt ihm direkt ins Auge. Ein Schriftzug, der sich über den linken Unterarm der Pädagogin erstreckt.

„First Dates“: „Nichts ist wahr, alles ist erlaubt“

„Nichts ist wahr, alles ist erlaubt“, ist dort zu lesen. „Was willst du mir damit sagen?“, fragt der Koch mit ernster Miene. Dies sei eine Maxime der Assassinen, so Malgorzata. Sie spiele gerne mit der Playstation, so die 54-Jährige weiter. Und da sei ihr der Spruch aufgefallen.

-------------------------

Mehr zu „First Dates“:

„First Dates“ (Vox): Roland Trettl vergleicht Frau mit DIESER Sängerin – Kandidatin reagiert empört: „Kein schönes Kompliment!“

„First Dates“ (Vox): Roland Trettl total von der Rolle – „besoffen“ im Fernsehen

„First Dates“ (Vox): Intime Sex-Frage von Roland Trettl – plötzlich fragt der Moderator eine junge Frau DAS!

-------------------------

Ob ihr Datepartner auch Playstation und Tattoos mag? Das siehst du am Montagabend bei „First Dates“ auf Vox.

Bei Dennie und Anna scheint das Thema Zocken sehr wichtig zu sein. Mehr dazu hier >>>

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei diesem Date, traf einen „First Dates“-Teilnehmer der Schlag. Das war passiert.