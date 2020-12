„First Dates“ (Vox): Wenn Vanessa und Christian aufeinander treffen – „dann gibt es eine Explosion“

In manchen Fällen läuft es bei „First Dates“ einfach perfekt. Der erste Blick spricht dabei meist Bände.

Auch Vanessa und Christian werden bei „First Dates“ völlig überrascht. Denn sie sind genau das, wonach sie Ausschau gehalten haben. Doch schon zu Beginn stellt Vanessa fest, welche Schwierigkeit auf die beiden zukommen könnte.

„First Dates“: Vanessa & Christian sind temperamentvoll

Schon an der Bar wird klar: Diese „First Dates“-Kandidaten sind auf der gleichen Wellenlänge. Vielleicht sind sich Vanessa und Christian aber auch etwas zu ähnlich...

Beide Singles behaupten von sich, dass sie recht eifersüchtig seien. Eine Eigenschaft, die klassischerweise in vielen Beziehungen zu Streitereien führen kann. Auch Roland Trettl ist zunächst vorsichtig, als er von Vanessas Schwäche erfährt. Schnell teilt er seinen Kollegen mit: „Ai! Wir haben eine eifersüchtige Italienerin hier.“

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einem Restaurant lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

„First Dates“: Explosive Mischung in Vox-Datingshow

„Ich bin sehr eifersüchtig. Ich versuche sehr, es unter Kontrolle zu haben, aber wenn ich verliebt bin, dann will ich, dass diese Person die ganze Aufmerksamkeit auf mich richtet. Genau das Gleiche mache ich auch für sie“, so Christian. Scheint so, als hätte Vanessa ihren italienischen Prince Charming gefunden, der sie auf Händen trägt.

Eine weitere Gemeinsamkeit sind die italienischen Wurzeln der beiden. Dabei wird der medizinischen Fachangestellten schnell bewusst, dass sie beide vor Temperament strotzen. Sollte es also mal zu einer Auseinandersetzung zwischen Christian und Vanessa kommen, „dann gibt es eine Explosion“, wie die 30-Jährige selbst behauptet.

Bei „First Dates“ treffen Christian und Vanessa zum ersten Mal aufeinander. Foto: Screenshot TVNOW

„First Dates“: Scheitert es an Christians Beruf?

Davon scheinen sich die Zwei aber nicht unterkriegen zu lassen. Was hingegen sehr wohl zu einem Streitpunkt werden könnte, sei Christians Beruf. Der 31-Jährige ist als DJ und Musikproduzent tätig und daher viel unterwegs.

Vanessa hat so ihre Zweifel, als sie von Christians Job erfährt. Foto: Screenshot TVNOW

„Ich weiß nicht, ob ich damit so klarkommen würde, dass er von einer Stadt zur nächsten reist und immer andere Leute kennenlernt“, so Vanessa. Doch sie scheint Christian eine Chance geben zu wollen und entscheidet sich schließlich zu einem zweiten Date.

Die ganze Folge von „First Dates“ kannst du in der TVNOW-Mediathek sehen. Die Sendung läuft immer montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox.