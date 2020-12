„First Dates“ (Vox): Wie bei „Dinner for One“ – Roland Trettl „besoffen“ im Fernsehen

So haben wir „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl noch nie gesehen! Der Moderator ist in einer neuen Ausgabe der Vox-Kuppelshow nicht mehr ganz Herr seiner Sinne.

Schuld daran ist ein „First Dates“-Kandidat aus Baden-Württemberg, der dem Fernsehkoch nur eine kleine Freude machen wollte.

„First Dates“: Roland Trettl bekommt selbstgemachte Pralinen

Ups! Da hätte „First Dates“-Moderator Roland Trettl etwas vorsichtiger sein sollen. Kandidat Michael brachte in der Folge von Mittwoch ein kleines Geschenk für den Fernsehkoch und sein Team mit. Es handelte sich dabei um selbstgemachte Pralinen. Lecker!

Pralinen mit Alkohol sorgten bei „First Dates“ für eine Menge Spaß. Foto: Screenshot TVNOW

Roland Trettl konnte nicht widerstehen und probierte sofort ein paar der süßen Kugeln – ohne zu wissen, was sich darin befand. Ein übler Fehler, wie sich kurze Zeit später herausstellte.

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einem Restaurant lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

„First Dates“-Moderator steht plötzlich unter „Rausch“

Nachdem Roland Trettl stolze sechs Kugeln verdrückte, wendete er sich an seine Kollegin Mariella: „Die haben schon Power, gell?“ Die Kellnerin nickte, betonte jedoch, wie lecker die Pralinen sei. Wie weggetreten starrte Roland Trettl in die Luft und gestand: „Ich habe jetzt einen Rausch.“

Roland Trettl ist nach dem Verzehr von sechs Pralinen ganz schön angeschwipst. Foto: Screenshot TVNOW

Während sich Michael und sein Date Katharina entspannt an der Bar kennenlernten, kämpfte Roland Trettl mit seiner Motorik. Gegenüber Barkeeper Nic sagte er: „Hoffentlich schaffe ich es jetzt an den Tisch mit denen ohne zu stolpern.“

„First Dates“ (Vox): „Dinner for One“-Effekt in Vox-Datingshow

Der 38-Jährige scherzte daraufhin: „Das könnte so ein bisschen in die 'Dinner for One'-Richtung gehen.“ Nun bekamen auch Kathi und Michael mit, das hier etwas nicht stimmte.

Die 27-jährige Erzieherin fühlte sich beobachtet und hakte nach. Roland Trettl entschuldigte sich sofort: „Ich bin nur besoffen, weil ich gerade sechs Pralinen gegessen habe.“ Dann erklärte Michael, dass die Kugeln mit Gin gefüllt seien. Auweia!

Wie sich Roland Trettl unter Alkoholeinfluss als Gastgeber schlug, kannst du bei „First Dates“ um 18 Uhr auf Vox oder in der TVNOW-Mediathek sehen.