„First Dates“ (Vox): Gastgeber Roland Trettl beobachtet Paar – dann hat er eine Idee

Eines kann man dem Team von „First Dates“ (Vox) wirklich nicht nehmen: Im Verkuppeln sind sie echte Profis.

Am Mittwoch sind Samira und Christian an der Reihe. Finden die 22-Jährige aus Jena und der Italiener bei „First Dates“ zusammen? Beide Kandidaten sind vor ihrem Treffen sehr nervös.

„First Dates“ (Vox): Gastgeber Roland Trettl hat diese Idee

Doch je länger das Date dauert, desto mehr wird aus der Nervosität der beiden Begeisterung. Die zwei „First Dates“-Teilnehmer verstehen sich einfach blendend. Das merkt auch Gastgeber Roland Trettl, der Samira und den 29-Jährigen beobachtet. „Das ist so was von klar“, stellt er im Gespräch mit seinem Barkeeper fest.

Dann bemerkt er schelmisch: „Sie sitzt so eng an der Stuhlkante, dass es mich reizen würde, den Stuhl wegzuziehen.“ Das macht Roland Trettl zwar nicht - aber er hat eine andere Idee.

Foto: Screenshot Vox

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow aus Köln

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Viel Körperkontakt bei „First Dates“ (Vox)

Er geht zum Paar und erklärt: „Ihr seid ja offen für schöne Dinge. Samira sitzt so interessant auf ihrem Stuhl, da ist hinten so viel Platz - es würde mich interessieren, ob du noch Platz hast hinter ihr. Ich würde dann ein Foto von euch machen“, so der Südtiroler.

Christian und Samira sind skeptisch - am Ende stimmen sie dem Vorschlag ihres Gastgebers aber zu.

Foto: Screenshot Vox

So viel Körperkontakt gibt es bei „First Dates“ sonst selten. Doch beide nehmen es locker. Samira: „Es war schon ein Knistern da.“ Na, da steht einem zweiten Date ja nichts im Wege! (cs)

„First Dates“ läuft montags bis freitags um 18 Uhr. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.