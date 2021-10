„First Dates“: Kandidatin Franzi mit klarer Ansage – „Labern nur Schei*e“

So ein Blind-Date ist gar nicht so einfach. Man kennt sich nicht, konnte zuvor keine gemeinsamen Hobbys oder Interessen abklopfen. Da ist die Gefahr von quälenden Gesprächspausen groß. Das ist unangenehm. Besonders unangenehm ist das aber, wenn das Date auch noch im Fernsehen stattfindet. In der Vox-Show „First Dates“ beispielsweise.

So geschehen bei der 21-Jährigen Franzi aus Wilhelmshaven und dem 22-jährigen Gärtner Wilke. Franzi sagte zwar zu Beginn von sich, dass man mit ihr immer Spaß haben könne. So ganz schaffte sie es bei „First Dates“ allerdings nicht, das unter Beweis zu stellen.

„First Dates“: Franzi und Wilke suchen nach der großen Liebe

Doch was war passiert? Nun ja... Die Funken sprühten beim ersten Zusammentreffen von Franzi und Wilke nicht soooo wirklich. Er fand die junge Steuerwirtin zwar süß, Franzi hingegen hatte den Gärtner nicht wirklich als Traumprinz auf dem Pferde ausgemacht.

„Es ist eigentlich gar nicht mein Typ. Überhaupt nicht“, wirkte die Norddeutsche eher abgeschreckt. Sie wolle ihrem Date-Partner zwar eine Chance geben, so richtig schien das jedoch nicht zu klappen.

----------------

Das ist die Vox-Show „First Dates“:

„First Dates“ wird seit März 2018 auf Vox ausgestrahlt

Produziert wird die Show in Köln

Gastgeber bei „First Dates“ ist TV-Gastronom Roland Trettl

Roland Trettl fungiert als Verkuppler und bietet den Singles mit seinem Restaurant die perfekte Kulisse für ein erstes Date

Nach dem Kennenlernen an der Bar, essen die Kandidaten von „First Dates“ gemeinsam und entscheiden dann am Ende der Sendung, ob sie sich zu einem zweiten Date wiedersehen wollen

Das Dating-Format läuft montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox und ist auch in der Mediathek bei TVNOW abrufbar

----------------

Die beiden wirkten verkrampft, fanden keine Gesprächsthemen. „Ohh, ich laber so einen Müll“, schien Franzi richtig genervt von sich selbst zu sein.

Sie habe Angst, in Fettnäpfchen zu treten, so die 21-Jährige offen und schien damit irgendwie den Knoten gelöst zu haben. „Kannst du gar nicht“, nahm Wilke ihr sichtlich die Angst und plötzlich war nur noch Lachen und Gekicher am Tisch des jungen Paares.

„First Dates“: „Aber wir labern nur Scheiße“

„Ich glaube, man sieht uns nur Lachen und alle denken, über was reden die? Aber wir labern nur Scheiße“, grinste die Steuerfachfrau. Doch konnte aus dem lustigen Date auch eine humorvolle Beziehung werden?

----------------

Mehr zu „First Dates“:

„First Dates“ (Vox): Kandidat macht skurrile Äußerung, Date ist begeistert

„First Dates“ (Vox): Als Kandidat DAS sagt, muss sie erstmal schlucken – „Hätte ich jetzt nicht unbedingt haben müssen“

„First Dates“ (Vox): Als ER reinkommt, ist Roland Trettl verwirrt – „Hoffentlich kommt nicht nur einer“

----------------

Leider nein. Franzi konnte sich leider keine Beziehung und damit auch kein zweites Date mit Wilke vorstellen.