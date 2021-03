„First Dates“ (Vox): Kandidat mit knallharten Worten – „Die darf keiner anfassen!“

Männer, die eitel und verkrampft sind, kommen in der Regel nicht so gut an. Doch nach einem gemeinsamen Abendessen bei „First Dates“ lässt sich vielleicht über die ein oder andere Macke hinwegsehen.

In der VOX-Kuppelshow „First Dates“ wollen sich Nina und Guido verlieben. Ob die 23-Jährige allerdings mit Guidos wichtigster Regel klarkommt? Fraglich.

Guido hat eine goldene Regel für seine zukünftige Partnerin. Foto: Screenshot TVNOW

„First Dates“-Kandidatin: „Voll Bock, mich zu verlieben!“

Nina ist 23 Jahre alt, studiert Sonderpädagogik und kommt aus Hahnbach in der Oberpfalz. Weil es im Alltag offenbar nicht geklappt hat, den richtigen Mann kennenzulernen, nimmt sie nun an „First Dates“ teil.

Sie hofft darauf, dort einen großen Mann mit dunklen Haaren, hellblauen Augen und sportlicher Statur zu treffen. „Ich habe voll Bock, mich zu verlieben!“, so Nina vor ihrem Date mit Guido. Mal sehen, ob es tatsächlich so weit zwischen den beiden kommt.

----------------------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einer Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Der Drehort befindet sich in Köln

----------------------------------------

„First Dates“-Kandidat lässt niemanden an seine Haare

Guido trifft wenige Minuten nach ihr im Kölner Restaurant von Roland Trettl ein. Der 26-Jährige hat sich als Fahrzeuglackierer selbstständig gemacht und würde sich als „Mann, der vorausgeht“ beschreiben. „Ich gehöre zu den Typen, die gerne ihre Frau in Schutz nehmen“, erklärt er.

Seit ihrem Date in der Vox-Show schreiben sich Guido und Nina täglich. Foto: Screenshot TVNOW

Doch bei all der Zärtlichkeit zieht Gudio auch eine wichtige Grenze: Niemand darf seine Haare berühren. „Ich glaube, was mich optisch schon auszeichnet, sind meine Haare. Meine Haare kommen immer ganz gut an. Die verteidige ich auch. Die darf keiner anfassen!“, so die knallharte Forderung des Singles.

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

Guidos Frisur scheint auch Nina beeindruckt zu haben. Die 23-Jährige wünscht sich ein zweites Date mit dem Lackierer.

Die ganze Folge von „First Dates“ siehst du am Dienstagabend um 18 Uhr bei VOX oder jederzeit online in der TVNOW-Mediathek.