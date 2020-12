„First Dates“ (Vox): DIESE Frauen scheiden für Kandidaten sofort aus – „Nicht prickelnd“

Die Blind Dates bei „First Dates“ halten für die Singles immer wieder Überraschungen bereit. Manchen gehen mit ganz konkreten Vorstellung in die Show.

Auch wenn die Kandidaten in der Vox-Kuppelshow nicht wissen, welcher Gegenüber sie erwartet, haben einige trotzdem wichtige Anforderungen an ihren „First Dates“-Partner. So wie der 24-jährige Julian aus Nürnberg.

„First Dates“ (Vox): Kandidat hat ganz bestimmten Wunsch an seine Traumfrau

Als Julian aus Nürnberg das „First Dates“-Restaurant betritt, fällt eines sofort auf: Der Speditionskaufmann aus Nürnberg ist groß.

Deshalb erklärt der Single auch gleich zur Begrüßung bei Roland Trettl, dass er auf keinen Fall eine kleine Frau möchte. „Ich suche eine Nummer größer. So um die 1,80 sollte schon meine Traumfrau sein“, erklärt Julian.

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einem Restaurant lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

„Weil sonst kriegt man irgendwann mal Genickschmerzen. Ich brauch eine große Frau, das ist Faktum. Das weiß ich“, macht er gegenüber Roland Trettl klar.

„First Dates“-Kandidat Julian hat eine bestimmte Anforderung an seine Traumfrau. Foto: TV Now / Vox

Auch vor den Vox-Kameras erzählt er: „Die Probleme mit dem Nacken kommen dann, wenn man spazieren geht oder beim Küssen eine Etage tiefer gehen muss. Auf Dauer finde ich das jetzt nicht so prickelnd.“

„First Dates“ (Vox): Roland Trettl mit irrem Vorschlag

Während Julian an der Bar wartet, weiht Roland Trettl Barkeeper Nic über das Problem des Singles ein. Laut Nic gibt es große Frauen „nicht so häufig, ne?“. Daraufhin macht Gastgeber Trettl einen verrückten Vorschlag: „Julian sollte vielleicht eher auf Männer gehen.“

Doch davor steht erstmal das Date mit der 20-jährigen Jelena an. Die Studentin ist immerhin 1,75 groß, die Vorstellung ihres Traummannes passt auch: „Bevorzugt Bart und eventuell größer als ich“ – da ist Julian doch offenbar genau der Richtige!

Und die 20-Jährige kommt ebenfalls gut bei dem Single-Mann an, denn die Größe passt: „Das hat mich persönlich am Anfang schon mal sehr begeistert.“

Ob das Date so gut endet, wie es angefangen hat, kannst du bei „First Dates“ um 18 Uhr auf Vox oder in der Mediathek bei TV Now sehen. (kv)