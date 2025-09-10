Jetzt ist es offiziell – „First Dates“ kehrt mit neuen Folgen zurück

Bei „First Dates“ auf Vox treffen sich Singles zum ersten Mal in einem Restaurant in der Hoffnung, dort die große Liebe zu finden. Gastgeber Roland Trettl sorgt für das passende Ambiente, während die Küche ein romantisches Drei-Gänge-Menü serviert. Ob der Funke überspringt, liegt jedoch ganz bei den Kandidaten.

Aktuell laufen die Folgen wie gewohnt werktags ab 18 Uhr im TV. In den letzten Wochen fiel vielen Zuschauern allerdings auf, dass auf Wiederholungen gesetzt wird. Doch die gute Nachricht: In wenigen Wochen lernen sich wieder neue Singles bei einem Blind Date kennen.

Einige Fans äußerten auf Instagram bereits ihren Unmut. „Wann kommen wieder neue Folgen?“ oder „Nur Wiederholungen. Wann kommt endlich Nachschub?“ lauten die Kommentare unter Clips des offiziellen Accounts. Unsere Redaktion hat beim Sender nachgehakt – die Antwort dürfte viele Fans freuen.

Ende Oktober kehren neue Folgen zurück. Konkret gehen Singles ab dem 20. Oktober wieder auf Tuchfühlung.

Vox-Programm: Zuschauer dürfen sich freuen

Grund für die Pause im Sommer sind programmstrategische Entscheidungen, wie der Sender erklärt. Vox setzt in dieser Zeit auf „ausgewählte Highlight-Folgen aus vorherigen Staffeln“, heißt es weiter. Für Zuschauer bedeutet das zwar ein paar Wochen weniger Neues, zugleich bleibt aber die Möglichkeit, Lieblingsmomente der vergangenen Staffeln noch einmal zu schauen.

Doch nach der Sommerpause geht es endlich weiter und nicht nur „First Dates“ kehrt zurück. Auch andere Daytime-Formate starten mit frischen Folgen in den regulären Sendeplan.

Das Vox Daytime-Programm umfasst Shows, die am Nachmittag und frühen Abend gezeigt werden. Dazu zählen „Shopping Queen“, „Zwischen Tüll und Tränen“ oder eben auch „First Dates – Ein Tisch für zwei.“