„First Dates“: Kandidat will wichtigstes Detail verschweigen – „Sollen wir uns das für das Ende aufsparen?“

Bei „First Dates“ wird wieder geflirtet, was das Zeug hält. Auch Marisa und Marcel suchen in der Datingshow nach der großen Liebe. Während sie gespannt auf ihn wartet, ist er sichtlich aufgeregt.

Im Restaurant von „First Dates“ angekommen, ist der 28-Jährige so nervös, dass er erstmal „Herzlich Willkommen“ sagt und verdutzt stehen bleibt. „Das sollte eigentlich ich sagen“, platzt es aus Gastgeber Roland Trettl heraus. Die unangenehme Stimmung löst sich dann aber schnell, als die beiden Kandidaten sich vorstellen.

„First Dates“: Kandidat Marcel will nicht verraten, wo er wohnt

Das Erste, nach dem man fragt, wenn man jemanden neu kennenlernt, sind ja der Name und vielleicht noch das Alter. Die nächste Frage ist dann in der Regel, wo die andere Person herkommt. Und genau dafür interessiert sich Marisa natürlich auch. Doch plötzlich kommt sie ins Stocken. Mit dieser Antwort hat sie offensichtlich nicht gerechnet: „Wollen wir uns aufsparen wo wir herkommen?“, fragt der mysteriöse Marcel. Marisa's Gesicht spricht Bände.

Kandidat Marcel macht ein Geheimnis um seinen Wohnort. Warum? Foto: IMAGO / Stephan Wallocha, MG RTL D

----------------------------------------

Das ist die Vox-Show „First Dates“:

„First Dates – ein Tisch für zwei“ wurde das erste Mal im Jahr 2018 ausgestrahlt

Die Show läuft in Deutschland bei Vox und in Österreich bei ATV

Handlungsort der deutschen Ausgabe ist eine Lagerhalle in Köln-Ehrenfeld

„First Dates Austria“ wird in einem Restaurant in Wien gedreht

Seit 2020 wird in Deutschland mit „First Dates Hotel“ ein Ableger von „First Dates“ gesendet

Bei „First Dates Hotel“ suchen Urlauber auf einer Hotelanlage nach der großen Liebe

----------------------------------------

„First Dates“: Marisa weiß im ersten Moment nicht, was das soll

Verwirrt schaut die 27-Jährige zu ihrem Date und fragt ihn, wieso er das vorschlägt. Seine Erklärung beruhigt sie dann aber doch: „Ich glaube, dass das ein Grund sein kann, weshalb man sagt 'Passt oder passt nicht'. Sollen wir uns das für das Ende aufsparen?“. Mit einem Kleinen-Finger-Schwur besiegeln die beiden ihr Schicksal für den Abend.

Im Interview erklärt Marcel dann nochmal genau, was es mit diesem Vorschlag auf sich hat: „Wenn wir festgestellt hätten, da liegen 800 oder 900 Kilometer dazwischen und wir wissen das schon von Anfang an des Gesprächs, dann schwebt das dann immer ein bisschen dadrüber. Dann kann es noch so schön sein und man denkt sich immer 'Ach die Entfernung ist doch so weit'“.

----------------------------------------

----------------------------------------

