„First Dates“ (Vox): DIESE Fotos lügen nicht – Fans können es kaum fassen

Die selbsternannten Beziehungsexperten hatten es schon beim ersten Aufeinandertreffen geahnt. Nun herrscht Gewissheit. Bei der Vox-Datingshow „First Dates“ hat sich endlich mal wieder ein Pärchen gefunden.

Es sind fröhliche Nachrichten, die der Sender Vox am frühen Samstagnachmittag (11. März) auf seiner Instagramseite teilte. Gleich drei Bilder waren dem TV-Sender zur Verfügung gestellt worden. Sie alle zeigen dasselbe: Ein glückliches „First Dates„-Pärchen, beseelt von anhaltender Zweisamkeit.

„Liebesupdate Heike-Andrea & Dusan. Na, habt ihr das Blind Date von Heike-Andrea und Dusan am Dienstagabend gesehen? Auch von den beiden dürfen wir freudige Nachrichten überbringen. Nach einem 2. Date in Bern brach der Kontakt nicht ab, sondern intensivierte sich nur noch mehr. Zum Jahresanfang schickten sie uns dann Grüße aus Paris, der Stadt der Liebe. Hier hat es also ordentlich gefunkt. Wir freuen uns sehr und umso schöner, dass wir an eurem Glück teilhaben dürfen“, heißt es da.

Ach, wie schön. Am Dienstag hatte der Sender das Kennenlernen des 54-jährigen Unternehmensberaters aus Luzern in der Schweiz und der 43-jährigen Wahl-Schweizerin Heike zuerst ausgestrahlt. „Zwei sein und eins bleiben“, hatte sich Dusan vor dem Date als Beziehungsmotto gewünscht, und es scheint, als hätte er mit Heike dafür genau die richtige gefunden.

Denn schon beim Date flogen zwischen den beiden gehörig die Funken. „Ich habe nicht erwartet, dass so eine Ausstrahlung vor mir steht“, war Dusan von Anfang an beeindruckt. Und auch er hatte es Heike auf Anhieb angetan: „Toll, dass er so groß ist. Sehr gepflegtes Äußeres mit seinem Anzug. Das hat mir sehr viel Freude bereitet.“

Na, dann ist es doch noch schöner, dass es nicht nur beim ersten Treffen blieb. Die Zuschauer jedenfalls sind komplett aus dem Häuschen. „Ich fand die zwei total süß miteinander… alles Liebe für euch“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Die zwei waren aber auch echt ein Träumchen. Alles Schöne weiterhin.“