„First Dates“ (Vox): Polizistin sucht Mann – als Roland Trettl sie zum ersten Mal sieht, passiert ihm ein Malheur „Ups!“

Wer kennt es nicht, die Suche nach der Liebe…

Doch nicht immer entpuppt sich das als so einfach. Heinke aus Ingolstadt in Bayern stellt sich der Herausfotrderung. Sie begibt sich in der Vox-Kuppelshow „First Dates“ deshalb auf die Suche nach einen Mann.

Noch bevor sie ihren Date-Partner kennenlernt, muss sie erst an „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl vorbei. Doch als er die hübsche Polizistin zum allersten Mal sieht, passiert ihm ausgerechnet ein kleines Malheur.

„First Dates“ (Vox): Polizistin will Mann – Roland Trettl blamiert sich

Kandidatin Heinke ist schon länger Single, will nun die Initiative ergreifen und sich wieder verlieben. Beim Anblick der 46-Jährigen verschluckt sich Roland Trettl jedoch beinahe.

Roland: „Ups, hallo. Jetzt hätte ich mich gerade fast an einem Eiswürfel verschluckt.“

Heinke: „Na solange es am Alkohol liegt und nicht an mir.“

Roland: „Eiswürfel!“

Heinke: „Ach Eiswürfel.“

Na hoffentlich redet Heinke nicht auch mit ihrem „First Dates“-Partner später ähnlich aneinander vorbei wie mit Roland Trettl. Der verrät schon mal den Namen des Mannes, den die Polizistin gleich kennenlernen wird: Bernd. „Mit Bernd würde ich spontan Stromberg verbinden, weil der heißt ja Bernd mit Vornamen. Ich hoffe, so ist er nicht“, merkt Heinke an. „Brad Pitt wäre schon das Highlight.“ Weniger Stromberg, dafür mehr Brad Pitt also.

Doch sie staunt nicht schlecht, als „ihr“ Bernd – ein Soziokultureller Animateur aus Augsburg – plötzlich um die Ecke kommt. „Da wäre mir der Brad tatsächlich noch lieber gewesen.“ Also keine Schmetterlinge im Bauch?

Als „First Dates“-Kandidat Bernd dann auch noch sagt, dass er nicht auf der Suche nach der Liebe sei, sondern lieber schaue, was sich ergibt, ist Heinke verwirrt: „Man ist ja hier, weil man ja schon einen Partner möchte.“

First Dates: Bernd und Heinke. Foto: TVNow

„First Dates“: Zweite Chance trotz fehlender Gemeinsamkeiten?

Große Gemeinsamkeiten haben die beiden „First Dates“-Teilnehmer darüber hinaus auch nicht. Für Polizistin Heinke ist deshalb ganz klar: Wiedersehen will sie Bernd nicht – auch wenn er sich durchaus noch ein weiteres Date hätte vorstellen können.

Tja, da war ihr Gastgeber Roland Trettl mit seinem Eiswürfel-Malheur zu Beginn der Sendung wohl sogar noch sympathischer als Bernd…

