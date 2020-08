„First Dates“ (Vox): Als dieses Paar aus NRW aufeinandertrifft, findet Roland Trettl klare Worte – „Sofort beenden“

Das „First Dates“-Restaurant in Köln kann der Beginn einer großen Romanze – oder einer bitteren Niederlage sein. „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl erkennt die Chance auf ein Happy End bei den Singles oft auf den ersten Blick.

Bei der kaufmännischen Angestellten Daniela (25) aus Dormagen (NRW) und Siegener Timo (33) platzt es aus dem Experte heraus: „Kannste eigentlich sofort beenden!“

„First Dates“-Gastgeber Roland Trettl will dieses Paar aus NRW direkt wieder nach Hause schicken

Denn Danielas erster Eindruck von ihrem Gegenüber klingt nicht gerade nach Begeisterung. „Er macht einen netten Eindruck. Hätte ich schlimmer erwartet“, urteilt die 25-Jährige.

Flirt im „First Dates“-Restaurant: Daniela und Timo verstehen sich auf Anhieb. Foto: Screenshot Vox

„Könnte passen“, meint Timo. Doch schon nach einer kurzen Plauderei ist klar: Die zwei haben ziemlich viele Gemeinsamkeiten. Die Liebe zu Tieren und zur Natur, ihre ruhige Art. Ganz offenbar fühlen sie sich wohl miteinander, lächeln sich ständig an. Sind da etwa gerade Funken geflogen?

+++ „First Dates“: Frau aus NRW trifft Unbekannten – nach der Aktion ist sogar Roland Trettl sprachlos +++

----------------------------

Das ist „First Dates“:

Die Dating-Show wird seit dem 5. März 2018 bei VOX ausgestrahlt

Die Kandidaten sind auf der Suche nach einem Lebenspartner

An der Bar treffen die Paare zum ersten Mal aufeinander, anschließend werden sie an einen Tisch gesetzt, wo sie ihr Gericht bestellen und zusammen essen

Wer die Rechnung für das gemeinsame Dinner übernimmt, liegt bei den Kandidaten

Danach werden die Teilnehmer in Einzelinterviews gefragt, ob sie sich ein zweites Date vorstellen könnten

----------------------------

„First Dates“: Eindeutiger Vorschlag von Roland Trettl

Laut Roland Trettl eindeutig ja! „Was soll das jetzt noch mit dem Essen?“, wundert er sich. „Wollt ihr noch zu Tisch oder wollt ihr direkt vors Aquarium?“, witzelt er in Richtung Schildkröten- und Aquariumsbesitzer Timo.

----------------------------

Mehr Themen:

----------------------------

Wo die zwei Turteltauben sich schon auf den Weg nach Köln gemacht haben, lassen sie sich das Essen natürlich nicht entgehen. Genießen nicht nur die Speisen, sondern auch das anregende Gespräch.

Koch Roland Trettl ist Gastgeber und Moderator bei „First Dates“. Foto: imago stock&people gmbh

Läuft doch hervorragend. Aber der Gastgeber will nichts dem Zufall überlassen und spendiert sogar noch einen Drink.

+++ First Dates: Frau aus dem Sauerland will Mann kennenlernen – an der Bar zeigt sie ihr wahres Gesicht +++

So endet die Romanze zwischen Daniela und Timo

Und sein Plan geht auf: Beide wollen sich nach dem romantischen Blind Date unbedingt wiedersehen! Doch was so vielversprechend begonnen hatte, endet leider weniger schön...

Denn Timo hat sich das zweite Treffen anscheinend ein wenig zu sehr gewünscht. Wie Vox am Ende von „First Dates“ auflöst, schickte er Daniela am nächsten Tag eine Liebes-SMS.

+++ „Das perfekte Dinner“ (Vox): Frau bereitet Essen zu – als ein Gast DAS bemerkt, ist er geschockt „unhygienisch“ +++

Das war für die Frau aus Dormagen zu viel des Guten – und die zarte Liebe damit leider im Keim erstickt.

Weniger gut lief es bei Evelin, die deshalbe einen zweiten Versuch nahm. Hier erfährst du, ob der besser klappte. (vh)