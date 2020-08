„First Dates“ (VOX): Oberhausener leistet sich einen Patzer nach dem anderen – „Das ist nicht dein Ernst?!“

Bei „First Dates“ suchen Singles die große Liebe. Oft haben sie das Single-Dasein satt und wollen (wieder) einen Partner an ihrer Seite haben.

Manche der „First Dates“-Kandidaten stellen dabei deutlich höhere Ansprüche als andere und so kommt es, dass es manchmal eben einfach nicht passt. Auch wenn die andere Person gar nichts zu bemängeln hat.

„First Dates“: Judith ist wählerisch – Ist Sascha gut genug?

Die Erzieherin Judith sucht in der Montagfolge von „First Dates“ nicht jemanden, der sie glücklich machen soll, denn das sei sie auch allein. Nein, Judith sucht jemanden, mit dem sie aufregende Momente teilen kann.

Ob Restaurateur Sascha der Richtige für die 35-Jährige ist? Judith weiß genau, wie ihr Mr. Right aussehen soll: groß, schlank, sportlich und lässig. „Haare auf dem Kopf wären cool.“ Leider scheint der Oberhausener diesem Typ schon mal nicht zu entsprechen. Als Judith Sascha zum ersten Mal sieht, wirkt sie nicht wirklich begeistert: „Hmm. Mein erster Eindruck vom Outfit war nicht so meins.“

Mit seinem Outfit erlaubte sich Sascha offenbar den ersten Fehltritt. Foto: Screenshot VOX

Sascha hat sich für ein schlichtes Hemd in Schwarz und eine blaue Jeans entschieden. Offenbar immer noch zu streng für Judith aus Mönchengladbach. Aber wenigstens hat er Haare auf dem Kopf.

Erzieherin aus Mönchengladbach ist sicher: „Da bin ich raus“

Am Tisch läuft es nicht wirklich besser für den Oberhausener. Den nächsten Patzer erlaubt sich Sascha, als er vor Kitesurferin Judith von Kreuzfahrten schwärmt. „Ich halte von Kreuzfahrten nicht viel“, so die 35-Jährige im Einzelinterview. Mist!

Trotzdem erzählt der Restaurateur von seinen bisherigen Kreuzfahrt-Erfahrungen. Doch dann erwähnt Sascha seine Schlager-Tour. Bei Judith scheinen sofort die Alarmglocken zu schrillen: „Das ist nicht dein Ernst?“, fragt sie entsetzt nach. „Bei Schlager bin ich raus. Gibt keinen Kompromiss für mich“, stellt die 35-Jährige klar.

Sascha aus Oberhausen geht leer aus

Sascha schien zunächst begeistert von der Erzieherin, doch die Disharmonie ist ihm nicht entgangen. „Ob jetzt von ihrer Seite her die Chemie tausendprozentig war, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich denk mal, sie war ein bisschen distanziert, weil ganz so viele Fragen über meine Person kamen so im Mittelfeld des Gesprächs nicht mehr“, stellt der 40-Jährige ernüchternd fest.

Zwischen Sascha und Judith fehlte der Flirt-Faktor. Foto: Screenshot VOX

Am Ende verkündet Judith, dass sie kein zweites Date möchte. Sascha hätte ihnen hingegen noch eine zweite Chance gegeben. Schade.

