„First Dates“ (Vox): Steffi aus NRW fällt bei dieser Aussage aus allen Wolken „Krass!“

„First Dates“: Kandidatin Steffi kann es nicht glauben, was Martin zu ihr sagt.

Bei „First Dates“ suchen Singles jeden Alters nach einer neuen und hoffentlich auch großen Liebe. Beim ersten Kennenlernen in der Show versuchen die Teilnehmer sich so gut wie möglich zu präsentieren. Auch Martin wollte Steffi aus NRW beeindrucken, das klappte aber nicht wirklich.

Die Erzieherin wünscht sich jemanden an ihrer Seite, der „noch Lust auf das Leben hat, Spaß hat an vielen Dingen und offen ist“. Da hat sie mit dem 49-Jährigen eigentlich einen guten Kandidaten bei „First Dates“ gefunden. Martin ist genauso sportlich wie Steffi, und auch die Erzieherin aus Bielefeld entspricht dem Beuteschema ihres Dates.

„First Dates“ (Vox): Gemeinsame Leidenschaft

Bei „First Dates“ finden die beiden auch gleich ihre gemeinsame Leidenschaft heraus: das Tanzen. Doch genau DAS sollte kurze Zeit später für einen wirklichen Schrecken bei der 47-Jährigen sorgen.

Doch zunächst kommt es schon bei der Vorspeise zu einer unangenehmen Situation.

Steffi: „Dann stürzen wir uns mal auf die Vorspeise, oder?“

Martin: „Bedien dich, keine Frage.“

Steffi: „Du nicht?“

Martin: „Nein!“

Steffi: „Doch!“

Martin: „Ne, mach ruhig.“

Steffi: „Magst du wirklich nichts? Ich würde dir auch was abschneiden.“

Martin: „Nein.“

„First Dates“: Steffi verzweifelt

Steffi erklärt danach verzweifelt: „Mehrfach hatte ich ihn gefragt, ob er die Vorspeise mit mir teilen möchte. So ein Mini-Stück Brot, so aus Respekt und einem Miteinandergefühl. Es ist schon nicht schön, alleine zu essen. Und er hatte sogar Hunger! Das war das Verrückte!“

Doch zurück zum Tanzen. Der Industriemechaniker erklärt, in seiner Tanzgruppe tanze „jeder mit jedem“. Und: „Ich lasse mich auch gerne zum Tanzen auffordern.“

Damit hätte die zweifache Mutter nicht gerechnet, macht große Augen. Ungläubig fragt sie: „Du gehst nicht zu den Frauen?“ „Doch, auch“, entgegnet Martin.

„First Dates“: Frau aus NRW fällt aus allen Wolken

Steffi will es genauer wissen. „50:50“, spezifiziert Martin die Nummer. Steffi fällt aus allen Wolken. Im Interview kommentiert sie später: „Krass! Ich fand es krass, dass er gesagt hat, er lässt sich auch gerne zum Tanzen aufforderrn.“

Schließlich überrascht Martin Steffi noch einmal – und fordert sie im Restaurant von „First Dates“ zu einem Discofox auf. Retten kann Martin das Date aber nicht mehr: Steffi will sich kein zweites Mal mehr mit ihm treffen. Schade! (cs)

