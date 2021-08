„First Dates“ (Vox): Als Kandidat DAS über sich verrät kann der Barkeeper nur mit dem Kopf schütteln – „Bitte was?“

Wenn bei „First Dates“ auf Vox liebeshungrige Singles auf der Suche nach der großen Liebe sind, dann kann es auch schonmal zu ziemlich überraschenden Momenten kommen. Einen davon erlebte jetzt jedoch ausgerechnet der Barkeeper der Show.

Und der hat mit dem eigentlichen Dating-Geschehen so gar nichts zu tun. Nic Shanker ist eigentlich für die Bewirtung der Gäste bei „First Dates“ (Vox) zuständig. Doch Kandidat Nils sorgte für eine echte Überraschung bei dem 39-Jährigen.

„First Dates“ (Vox): Kandidat sorgt für eine Riesen-Überraschung, als er DAS verrät

Als Nils das Restaurant betritt, fragt ihn Moderator Roland Trettl, was er denn eigentlich suche. „Ich suche einen Mann. Ich suche meinen Partner fürs Leben eventuell. Mal gucken, wie es sich heute entwickelt“, antwortet der Single.

„Wie alt bist du?“, hackt Roland Trettl nach. „Ich bin 18“, antwortet Nils. Und diese Nachricht scheint Nic Shanker völlig aus der Bahn zu werfen: „Bitte was?“ fragt er ungläubig. „Boah, ich bin total geschockt grade.“

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow aus Köln

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

„First Dates“ (Vox): Barkeeper ist geschockt von DIESER Aussage

Auch Moderator Roland Trettl hätte den 18-Jährigen viel älter eingeschätzt. Aber schon in den Interviews vorab wirkt Nils ziemlich reif. „Die perfekte Beziehung stelle ich mir so vor, in dem ich einfach ein ruhiges Leben mit meinem Partner führen kann.“

Wow, solch eine Aussage von einem Jungen, der grade erst volljährig geworden ist! Und auch das Date läuft für Nils hervorragend. Am Ende gibt es für ihn und Niklas auch ein echtes Happy End: Die Beiden wollen sich wiedersehen und erhalten sogar ein Liebesschloss.

Ob die Zwei tatsächlich ein Paar geworden sind, ist übrigens nicht bekannt.

