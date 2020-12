„First Dates“ (VOX): Miriam (21) teilt Date was mit – der will plötzlich aufstehen

Die große Liebe im TV finden, geht das überhaupt? In der VOX-Kuppelshow „First Dates“ ist das möglich. Mit dem Ziel, einen netten Mann kennenzulernen, macht sich Miriam extra von Regensburg in Bayern auf den Weg nach Köln, wo bereits „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl auf seine Kandidatin wartet.

Da ahnt sie noch nicht, dass es wenige Minuten später einen kleinen peinlichen Moment geben wird.

„First Dates“: Miriam sucht Mann mit Humor – lachen wird sie noch genug

„Mir ist ganz wichtig, dass ein Mann ehrlich ist. Zuverlässig, humorvoll, groß, sportlich wäre schön“, wünscht sich die Hotelfachfrau. Sportlich sieht ihr Date-Partner „Michael“ Babatunde (28) aus München schon mal aus. Und aus dem Gastgewerbe wie Miriam ist er als Koch auch.

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Dating-Show

Bei einem Blind-Date lernen sich Singles im Restaurant von Roland Trettl kennen

Nach einem gemeinsamen Essen entscheiden die Kandidaten, ob sie Interesse an einem zweiten Date haben

Die Vox-Sendung wird montags bis freitags um 18 Uhr ausgestrahlt

Am Ende der Sendung wird eingeblendet, was aus den zweiten Dates geworden ist

Als die Regensburgerin ihrem Date am Tisch erklärt, nur Wasser trinken zu wollen, passiert es: Babatunde springt auf und will Getränke an der Bar besorgen. „Nee, nee! Die kommen!“, ruft Miriam ihrem Gegenüber zu – und muss vollends lachen. Immerhin: Humor ist schon mal vorhanden.

First Dates: Diese beiden lachen viel beim Date. Foto: TVNow

„Die Chemie stimmt schon mal“, bestätigt „First Dates“-Kandidatin Miriam. Als der 28-Jährige seinem Date dann auch noch das Brötchen schmiert, ist Miriam hin und weg. Es wird gelacht, geschmunzelt und geschwärmt. „Sie ist nicht so langweilig, sie ist einfach frei“, so Babatunde.

Aber reicht das am Ende aus, um ein zweites Treffen zu haben?

Nicht ganz. Miriam wünscht sich am Ende nur ein freundschaftliches Date. „First Dates“-Teilnehmer Babatunde kann dazu nichts mehr groß erwidern. Humor ist eben doch nicht alles…

„First Dates“ läuft immer montags bis freitags um 18 Uhr bei VOX und in der Mediathek von TVnow. (jhe)