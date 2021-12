„First Dates“ (Vox): Roland Trettl wirft Blick in Handy von Kandidatin – und kann nicht fassen, was er dort sieht: „Bist du irre?!“

Beim Blind Date möchte sich jeder von seiner besten Seite zeigen. Eventmanagerin Jenny hat sich für ihr TV-Rendezvous bei „First Dates“ besonders herausgeputzt.

Noch bevor die 34-Jährige ihren Date-Partner Christopher kennenlernt, sorgt sie bereits für großes Aufsehen im „First Dates“-Restaurant.

Roland Trettl ist baff, als er DAS im Handy einer „First Dates“-Kandidatin sieht. Foto: IMAGO / Manfred Segerer

„First Dates“-Kandidatin verrät: „Ich habe ziemlich viel abgenommen“

Denn Jenny, eine Frau mit sportlicher Figur, langen kastanienbraunen Haaren, braunen Augen und gebräuntem Teint, sah nicht immer so aus wie bei ihrem „First Dates“-Auftritt. Die Eventmanagerin aus Straelen (NRW) hat sogar eine wahre Typveränderung hinter sich.

„Ich habe ziemlich viel abgenommen“, erzählt sie Roland Trettl, während sie an der Bar auf ihren Drink wartet. Stolze 40 Kilo mehr soll Jenny früher gewogen haben. Da staunt Roland. Mit aufgerissenen Augen platzt es aus ihm: „Wow!“ Auch Barkeeper Nic schaltet sich plötzlich ein und wiederholt beeindruckt die Nummer 40.

----------------------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Datingshow, die in Köln produziert wird

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

Gastgeber ist der TV-Koch Roland Trettl

In einer Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und anschließend gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date haben oder es bei dem einmaligen Kennenlernen bleibt

----------------------------------------

„First Dates“: Jenny hat 40 Kilo abgenommen – „Habe mich selbst nicht erkannt“

„Wie hat sie das nur geschafft?“, werden sich jetzt einige Zuschauer fragen. Im Einzelinterview erklärt Jenny: „Der Impuls abzunehmen war, dass ich ein Bild von mir gesehen habe und mich selbst gar nicht darauf erkannt habe. Da hat es im Kopf tatsächlich mal 'Klick' gemacht. Nicht so wie die hundert Mal vorher, wo dann nichts passiert ist.“

Stolze 40 Kilo hat Jenny verloren. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Shotshop

Als Beweis präsentiert sie Roland Trettl ein Vorher-Nachher-Foto auf ihrem Handy. „Ja, bist du irre?!“, staunt der Fernsehkoch. Auf dem ersten Bild ist Jennys Gesicht deutlich runder, der Übergang von Kinn zu Hals ist kaum zu erkennen. Ihre korpulente Figur wird von einer schwarzen Bluse kaschiert.

Das zweite Bild zeigt Jenny so fröhlich, wie sie auch in der Vox-Sendung auftritt. Ein breites Lächeln im Gesicht und sehr schlanke Beine, die von einer dunklen Leggings sowie modischen Sneakern perfekt in Szene gesetzt werden.

----------------------------------------

Mehr zu „First Dates“:

----------------------------------------

„Respekt!“, lobt Nic die 34-Jährige. Na, mit so einem Ego-Push kann das Rendezvous doch nur erfolgreich werden.

Du hast die Sendung verpasst? Die ganze Folge von „First Dates“ kannst du dir in der Mediathek von RTL+ nochmal ansehen.

Deutlich unangenehmer begann das Date von Elke und Gunther. Welches kleine Wort direkt für schlechte Stimmung sorgte, erfährst du hier.