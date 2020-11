„First Dates“ (Vox): Heftige Kuss-Attacke beim Blind-Date – Ray will Marcus am liebsten sofort ausziehen

Puh, am Montag geht es bei „First Dates“ ziemlich heiß her! Grund dafür ist Teilnehmer Ray, der sich am liebsten sofort auf sein Gegenüber stürzen möchte.

Für den 28-Jährigen scheint es die Liebe auf den ersten Blick bei „First Dates“ zu sein. Ray kann nicht anders und knutscht Marcus gleich mehrmals ab.

„First Dates“: Marcus sieht Ray nur als „One-Night-Stand“?

Da staunt selbst das „First Dates“-Team in Roland Trettls Restaurant nicht schlecht. Kandidat Ray geht sofort ran. Doch ob er damit Hotelkaufmann Marcus von sich überzeugen kann?

Sein erster Eindruck von Ray klingt zunächst abgedroschen: „Sowas treffe ich, wenn ich unterwegs bin und auf ein One-Night-Stand unterwegs bin.“ Autsch! Nicht gerade romantisch.

--------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einem Restaurant lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

--------------------

„First Dates“: Knutsch-Attacke! Marcus ist perplex

Während des Gesprächs mit Marcus scheint Ray dem 38-Jährigen immer mehr zu verfallen. Als es die beiden in die Fotobox verschlägt, wittert er seine Chance. Ganz selbstbewusst macht er es sich auf Marcus' Schoß gemütlich und küsst ihn auf die Lippen. Der Hotelkaufmann erwidert.

Mit der heftigen Kuss-Attacke hat Marcus trotzdem nicht gerechnet, wie er im Interview gesteht: „Das war schon ordentlich offensiv, definitiv. Ich habe es mitgemacht, klar, aber war auf jeden Fall sehr interessant.“ So richtig überzeugt klingt das allerdings immer noch nicht.

In der Vox-Datingshow „First Dates“ suchen Singles nach der großen Liebe. Foto: MG RTL D

Zurück an ihrem Platz nutzt Ray gleich die nächste Situation, um Marcus' Lippen näherzukommen. Nachdem der 38-Jährige sein Gegenüber einlädt und die Rechnung übernimmt, stürzt sich das Model erneut auf ihn. Am liebsten würde er ihn wohl sofort ausziehen. „Ich hätte da den Tisch wegschieben und mich auf ihn schmeißen können“, erklärt Ray begeistert.

--------------------

Mehr zu „First Dates“:

„First Dates“ (Vox): Krankenschwester aus NRW schwärmt für ihr Gegenüber – doch der denkt nur an IHN

„First Dates“ (Vox): Plötzlich flucht Gastgeber Roland Trettl in Show laut los – „Das ist aber auch ein Scheiß!“

„First Dates“ (Vox): Bochumer trifft auf sein Date – dann rutscht ihm DIESER Satz raus

--------------------

„First Dates“: Ray überhäuft Marcus mit Küssen

Im Abschlussgespräch folgt dann der nächste Kuss zwischen den beiden. Wow! So sehr ging es wohl noch nie in der Vox-Datingshow ab. Ray kann offenbar gar nicht die Finger – oder besser gesagt die Lippen – von Marcus lassen. Zum Glück willigt der Hotelkaufmann zu einem zweiten Date mit dem Model ein.

Am Ende der Folge erfahren die Zuschauer jedoch, dass Marcus offenbar doch nicht so angetan gewesen sein muss. Denn Ray soll gegenüber Vox berichtet haben, dass der Kontakt zum 38-Jährigen eingeschlafen ist. Vielleicht war Ray einfach zu viel für Marcus.

Die ganze Folge von „First Dates“ kannst du in der TVNOW-Mediathek sehen. Die Sendung läuft immer montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox.

Auch Christian schien ein wahrer Draufgänger zu sein. Er plante, seinem Gegenüber direkt einen Heiratsantrag zu machen. Mehr dazu hier >>>