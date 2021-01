„First Dates“ (Vox): Mann bringt Kandidatin Geschenk mit – „Nicht dein Ernst!“

Der erste Eindruck ist immer besonders wichtig - das dürfte ganz besonders beim Blind Date zutreffen. Auch bei „First Dates“ (Vox) treffen sich die Kandidaten dem Namen entsprechend zum allerersten Mal.

Wie wichtig das erste Treffen ist, weiß auch Bernhard. Der 33-Jährige trifft bei „First Dates“ auf die gleichaltrige Patrizia. Deshalb hat der Tiroler seinem Date ein Kennenlerngeschenk mitgebracht, aus seiner Heimat.

„First Dates“ (Vox): Geschenk für Kandidatin

Kurz nach der Begrüßung an der Bar von „First Dates“ und Small-Talk mit Gastgeber Roland Trettl überreicht Bernhard der Münchnerin eine kleine Tüte. „Das ist für dich, ein kleines Geschenk“, sagt er.

„First Dates“ (Vox): Bernhard hat ein Geschenk für Patrizia dabei. Foto: Screenshot TV Now

Das ist die Sendung „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Gedreht wird in Köln

„Für mich? Das ist aber nett“, freut sich Patrizia über das Mitbringsel. Als sie sieht, was es ist, kann sie es gar nicht glauben. „Nicht dein Ernst!“ Und erklärt: „Ich war gestern in Tirol und war in einem Lokal. Ich wollte da einen Zirbenschnaps, aber die hatten keinen.“ Gut für die 33-Jährige, dass ihr Date ihr den Likör nun mitgebracht hat.

Bei First Dates wird nach der großen Liebe gesucht. Foto: picture alliance / Stefan Gregorowius/MG RTL D/dpa | Stefan Gregorowius

„First Dates“-Kandidatin ist ganz aus dem Häuschen

Das ist noch nicht alles. Denn Bernhard hat den Likör sogar selbst gemacht. Patrizia: „Nein, echt? Ach witzig.“ Na, das ist doch mal ein guter Start, das Geschenk hat sich bereits ausgezahlt.

Im Interview sagt die Social-Media-Expertin: „Absolute Pluspunkte. Da hat er total ins Schwarze getroffen.“ (cs)

Ob es beiden weiter so gut läuft, siehst du bei „First Dates“ um 18 Uhr bei Vox. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.