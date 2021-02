„First Dates“ (Vox): Kandidatin macht Gastgeber Roland Trettl ein Kompliment – er versteht die Welt nicht mehr

„Es ist an der Zeit, weil mein Leben einfach so schön ist, dass es viel zu schade ist, alles alleine zu machen.“ Mit diesen Worten erklärt die 48-jährige Tina ihre Teilnahme an der Vox-Sendung „First Dates“.

Wie lange sie schon Single ist, kann die Kandidatin gar nicht so genau sagen. „Viel zu lange“, findet sie jedenfalls. Bei „First Dates“ soll Tina auf Andreas treffen. Doch bevor sich die beiden Kandidaten kennenlernen, muss sie erst an Gastgeber Roland Trettl vorbei.

„First Dates“ (Vox): Roland Trettl versteht Welt nicht mehr

Gar nicht so schlecht, findet die Crew-Trainerin auf Kreuzfahrtschiffen. „Hach Roland“, schaut sie den Star-Koch ganz begeistert an. „Jetzt seh ich dich so und denke: 'Du siehst aus fast wie mein erster Ehemann!“ Der Südtiroler kann gar nicht glauben, was er da hört. „Echt?“

First Dates-Gastgeber Roland Trettl versteht die Welt nicht mehr. Foto: Screenshot TV Now

„Ich war noch gar nicht verheiratet“, stellt die „First Dates“-Kandidatin klar. Was für ein Kompliment für Roland Trettl - doch er versteht die Welt nicht mehr.„Also wie dein Fast-erster-Ehemann? Hat der dir gefallen?“

Große Verwirrung bei „First Dates“-Gastgeber

Sie sei ja noch nie verheiratet gewesen, versucht die Berlinerin die Situation aufzuklären. Doch die Fragezeichen im Gesicht des 49-Jährigen wollen einfach nicht verschwinden. „Aber den gab es? Hä? Also du verarschst mich doch“, schaut er verwirrt zu seinen Restaurant-Mitarbeitern, die sich vor Lachen nicht mehr halten können. „Wir haben es verstanden“, versichern sie der Blondine und erklären ihrem Chef: „Roland, das war ein Kompliment!“

Nun klickt es auch bei dem Koch. „Ah! Na dann danke!“ Tina verspricht, nächstes Mal gibt es „den Witz mit Bedienungsanleitung!“

„First Dates“-Kandidatin von Gastgeber begeistert

„Also wenn er jetzt so aussehen würde wie ich - dann wärst du glücklich?“, fragt der „First Dates“-Gastgeber sicherheitshalber noch mal nach. „Ja...“, strahlt Tina.

Ob sie von Date-Partner Andreas auch so begeistert ist wie von Roland Trettl? (cs)

Die ganze Folge von „First Dates“ gibt es am Montag um 18 Uhr bei Vox. Ganze Folgen kannst du auch bei TV Now anschauen.