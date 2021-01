„First Dates“ (Vox): Roland Trettl begrüßt Kandidatin Kirsten – DA muss er direkt zweimal hingucken

Klar, wer zum ersten Date kommt, der wirft sich meist in Schale. So auch Kirsten aus Hannover. Die 52-Jährige ist Kandidatin bei „First Dates“ (Vox) und will ihr Date nicht nur mit ihrer lebensfrohen und positiven Art für sich gewinnen, sondern auch mit ihrem schicken Outfit.

Doch bevor sie ihr Date bei „First Dates“ kennenlernt, darf sie erst einmal Roland Trettl Hallo sagen. Und der Moderator muss bei Kirstens Outfit direkt zweimal hinschauen. Vor allem, weil ihm ein Detail sofort ins Auge springt.

„First Dates“ (Vox): DA muss Roland Trettl zweimal hingucken

Strahlend und gut gelaunt kommt Kirsten ins Restaurant. Mit im Gepäck: Die Hoffnung, vielleicht einen Mann kennenzulernen, der ihr eigenes Leben bereichert. Doch erst einmal darf sie Roland Trettl kennenlernen. „Schön, dich so zu sehen, mal ganz in Natur“, sagt die 52-Jährige. „so hübsch, mit Sakko“, kommentiert Roland Trettl Kirstens Begrüßung und wirft dann natürlich auch einen Blick auf das Outfit der Hannoveranerin. „Sehr guter Style“, merkt er an.

Und dann wirft er noch einen zweiten Blick hinterher – auf die Füße von Kirsten! Denn dort erregt ein besonderes Detail seine Aufmerksamkeit. „Was ist das, eine Lebenslinie oder was?“, will er von Kirsten wissen. Sie weiß natürlich sofort, wovon der Moderator spricht und kann das nur bestätigen. Denn die 52-Jährige trägt auf ihrem Fuß ein Tattoo, das für Glaube, Liebe und Hoffnung steht.

„First Dates“-Kandidatin Kirsten hat ein besonderes Tattoo. Foto: Screenshot/TvNow

„First Dates“-Kandidatin trägt besonderes Tattoo

Das Tattoo sei noch am Anfang. Dort würden noch die Initialien ihres verstorbenenes Mannes dazukommen. Wie die erzählt, hat sie ihren Mann vor zwanzig Jahren verloren. Für sie war er die große Liebe. Doch so ganz möchte sie den Traum vom Verliebtsein noch nicht aufgeben. So habe ihr Mann früher immer zu ihr gesagt: „Maus, wenn ich mal nicht mehr da bin, wirst du auch wieder einen Mann finden“, erinnert sich Kirsten. „Und daran halte ich fest“.

Und in diesem Fall haben ihr auch ihre Prosecco-Girls auf die Sprünge geholfen. Die wollten nämlich unbedingt, dass Kirsten bei „First Dates“ mitmacht. Und da steht sie nun, gespannt und offen für eine neue Bekanntschaft.

Der Auserwählte: Thomas, Diplomingenieur aus Meine (Kreis Gifhorn). Wie das Date zwischen den Beiden läuft und ob es schlussendlich funkt, das siehst du am Mittwoch um 18 Uhr bei Vox oder schon jetzt auf TvNow.

Zuletzt wollte übrigens Manuel sein Glück bei „First Dates“ versuchen. Doch eine Sache verblüffte wohl alle. Denn der Kandidat kam nicht allein zu seinem Date. Wen er dabei hatte, erfährst du hier >>>.