„First Dates“ (Vox): Kandidatin sofort abgeturnt – „Ein No-Go“

Ups, diese Verkuppelungsaktion bei „First Dates“ ging ganz schön daneben..

Von der Teilnahme bei „First Dates“ hatte sich Andrea aus Bayern wohl deutlich mehr erhofft. Die Beamtin war schon einmal verheiratet und hat die Hoffnung an die große Liebe auch nach der Scheidung nie aufgegeben.

„First Dates“: Kandidatin sofort abgeturnt – „ein No-Go“

Doch als sie ihren „First Dates“-Partner Oliver kennenlernt, merkt die 52-Jährige sofort: Aus ihnen wird ganz sicher kein Liebespaar. Das Rendezvous der beiden entpuppt sich als Desaster.

Das Treffen bei First Dates ging für zwei Kandidaten in die Hose. (Symbolbild) Foto: IMAGO / agefotostock

Andrea weiß, was sie will. Und das scheint ihr umso bewusster zu werden, als sie bei „First Dates“ auf den Handwerker Oliver trifft. „Auf mich hat er gleich einen ganz biederen, braven Eindruck gemacht. Das ist so gar nichts für mich! Ich glaube, ich brauche dann doch eher die Rampensau“, erklärt sie im Einzelinterview.

Die einzige Gemeinsamkeit, die Andrea und Oliver haben, ist, dass sie sich nicht selbst zur Vox-Kuppelshow angemeldet haben. Während Andreas Töchter ihrer Mama bei der Suche nach Mr. Right helfen wollten, wurde Oliver von seinen Nichten bei der Sendung angemeldet.

Eigene Kinder hat der 50-Jährige aus Baden-Württemberg nicht. Dass er zudem auch noch Junggeselle ist und nie geheiratet hat, ist für Andrea „ein kleines No-Go“. Sie befürchtet, dass Oliver deshalb die Alltagsprobleme als geschiedenes Elternteil nicht nachempfinden könne.

„First Dates“-Kellnerin merkt sofort: „Die mag den gar nicht“

Abgesehen von den unterschiedlichen Lebensstilen fehlt auch sonst jede Anziehungskraft zwischen Andrea und Oliver. „Eigentlich hat er mich schon auf der Couch eingeschläfert“, so die Beamtin aus Bayern. Oje...

Doch anstatt das Date abzubrechen, bleibt Andrea am Ball und verbringt ein gemeinsames Abendessen mit Oliver. Da merkt selbst Kellnerin Mariella, dass etwas nicht stimmt. Nachdem sie die beiden bedient hat, kehrt sie zu ihren Kollegen zurück und erzählt: „Ich glaube, sie hasst ihn. Ich glaube, die mag den gar nicht.“

Oje, dieses Date ging mal so richtig in die Hose. (Symbolbild) Foto: imago images

Was sonst noch zwischen Andrea und Oliver schief gelaufen ist, erfährst du um 18 Uhr bei Vox.

Du hast die Sendung verpasst? In der TVNOW-Mediathek kannst du die ganze Folge von „First Dates“ nochmal sehen.

Vor Kurzem war Lea aus Bayern bei „First Dates“. Sie saß bereits mit ihrem Partner am Tisch, als plötzlich ER ins Restaurant kam.